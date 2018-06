Prudente que el cuerpo técnico y directivos hayan otorgado permiso a Héctor Herrera de abandonar la concentración. Muchos suponen los motivos; no especulo porque si algo respeto es la vida privada del jugador. Este cuerpo técnico se ha caracterizado por la sensibilidad humana que tiene con los jugadores y como en otras concentraciones, han priorizado esto sobre la cancha, siendo natural que si Herrera tenía que recibir permiso especial por la circunstancia que sea, se le otorgó y punto. La opinión pública continúa juzgando, haciendo escarnio de lo que sucede en la vida del bajacaliforniano que no nos corresponde más que juzgarlo por lo que hace en la cancha.

PREOCUPACIONES

Lo de Diego Reyes está llegando al límite que se había puesto de un mes para sanar de su situación muscular y el sábado será el día que tal vez Osorio tome la determinación o bien aguante al máximo con el reglamento de FIFA hasta 24 horas antes de enfrentar a Alemania para hacer la sustitución por Gutiérrez. Además habrá que ver cómo vuelven Guardado y Moreno tras la inactividad, así que el momento en toma de decisiones para Juan Carlos ha llegado ya al límite para poder determinar la recta final para enfrentar a Alemania.







OJO

El sábado frente a Dinamarca habrá que estar atentos porque Osorio no presentará en su totalidad el cuadro que enfrentará a Alemania y que trae en la mente de meses atrás. Hoy las lesiones le complican, además de que tengo entendido que trabajará ese último examen por líneas más que por conjunto total y está en todo su derecho de manejar esos tiempos como lo pretende sin mostrar el once ideal en forma simultánea, lo cual no es malo y todos los equipos lo hacen.







LAS SELECCIONES

Poco a poco se llenan los campamentos en Europa como escala a Rusia, siendo que Irán determinó lo contrario y fue el primero en llegar. Lo de Argentina en Israel, en clara situación política, viene a enturbiar más un Mundial que ha estado marcado más por hechos políticos que deportivos y donde hay poca confianza en lo que pueda hacer la selección local. Hay debutantes, Islandia y Panamá, que son los menos presionados, porque siempre la primera fiesta más allá de lo que pase, es memorable y lo que consigan será ya ganancia para ellos.







CANDIDATURA

Poco se habla ya de la candidatura tripartita para el Mundial, pero el 13 de junio, un día antes de que arranque la cita en tierras rusas, vendrá la determinación final en votación. La gran ventaja de México, Canadá y Estados Unidos es la infraestructura, de la cual carece Marruecos, y es ahí donde radica la intención de voto favorable para el Continente Americano. Este será el primer gran paso de Yon de Luisa en vísperas de que se convierta en el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Futbol. Todo parece indicar que no perderán en la votación.







PREGUNTA: ¿Cuánto esperarán a Diego? No merece esta situación por lo que ha luchado en crecer.

HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.

Comentarios: fschwartz@oem.com.mx / Twitter: @fersch_4







PD.- El clima en Rusia, con lluvia, frío y calor, es claro manifiesto de cómo está de cambiante el propio ambiente del Mundial.