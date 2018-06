En la cancha

La Selección Mexicana ha hecho lo apropiado y ha cerrado filas ante el mundo exterior. Un nuevo golpe que no ha pegado al interior del grupo, que no han hecho el mínimo caso y que ha pasado desapercibido. Uno se pregunta quién está orquestando esta campaña atrás del Tricolor para buscar su desestabilización. ¿Quién está detrás de todo este argüende que se busca en torno al equipo mexicano? Y lo más lamentable es que la historia se repite cada vez que viene una competencia importante, siendo hasta un ave de mal agüero que desearía totalmente el mal, que no llegara a este grupo que cree en sí mismo, sus posibilidades y que está muy claro con el objetivo mundialista que comenzará a perseguir a partir del domingo frente a Alemania.







PERO ANTES…

Antes de la cancha vendrá el juego de pantalón largo para ganar en el Congreso de FIFA la candidatura para organizar el Mundial del 2026 y con esto México convertirse en el primer país que organiza por tercera ocasión la Copa del Mundo. Ha sido brillante el trabajo político y diplomático a cargo de los dirigentes mexicanos encabezados por quien será el nuevo presidente de la Federación, Yon de Luisa; en tanto que Marruecos, a pesar del apoyo de sus africanos, ha ido perdiendo fuerza conforme pasan los días. Hacer un Mundial con 48 equipos, con todo lo que implica en todos los rubros, ha fortalecido a los países de la región de Concacaf para conseguir este sueño que debe quedar cristalizado en el Congreso con los votos prometidos en la bolsa y donde difícilmente la mayoría cambiará de opinión frente a la urna, aunque suelen darse los casos.







BENEFICIADO Y DAMNIFICADO

Néstor Araujo se quedó a un tris del Mundial. Una lesión lo marginó. Una calendarización de recuperación que no se llevó a cabo como debía le quitaron el sueño mundialista, pero ahora la recompensa le llega a través del “Turco” Mohamed, quien quiere llevárselo al Celta de Vigo ante la imposibilidad de sacar de Rayados a César Montes. Néstor ya había estado a las puertas de la Bundesliga. Ahora es cuestión de que pase los exámenes médicos para poder cristalizar esta opción que le vendría como anillo al dedo en una recompensa.







JIMÉNEZ, GRAN CHANCE

Por su físico y su juego aéreo, teniendo continuidad con Wolverhampton, Raúl Jiménez la puede romper en la Liga Premier. Es un préstamo que le viene bien a Raúl, quien de esta forma en corto tiempo por Europa ya pasó por España, Portugal y ahora llega a una liga élite como es la inglesa. Los Lobos, recién ascendidos a Premier, apuestan por el mexicano y es una grandiosa oportunidad que le viene como anillo al dedo al ex americanista que de esta forma puede encumbrar su carrera. Después de Borgetti, de “Chicharito”, de Vela, de Gío, de Layún, ahora es Jiménez el sexto mexicano en pisar la liga Premier. Un préstamo a gloria después de que no recibiera el beneficio de los minutos en el equipo portugués de Benfica.







ESPECULACIÓN

Ya se maneja la alineación de Osorio para enfrentar a Alemania, y a mí no me disgusta ese doble cinco con Guardado y Herrera, dejando a Vela como creativo por detrás de los veloces Hirving Lozano y “Tecatito”. Es una forma de que Alemania no se sienta seguro atrás y sería una muestra de que aunque México respeta a Alemania, le quiere dar partido. Guardado tiene razón en decir que se debe enfrentar con respeto y cuando dijo equipo chico se refiere a humildad, calma, tranquilidad. Creo que este sorpresivo giro que puede tener el Tri, resultaría más si lo han venido practicando a puerta cerrada para que todos estén en la misma sintonía. Atrás creo que el equipo puede lucir sólido con Layún, Salcedo, Moreno y Gallardo, que aunque a mí no me convence, es inamovible para Osorio. México tiene con qué para presentarse con respeto en la cancha.







PREGUNTA:

¿Con Vela de creativo, México dará la campanada?







HASTA EL PRÓXIMO SILBATAZO.

Lo de Cardozo se manejaba de días atrás, que Higuera reaparezca, sorpresa, y en la mano con el esquema económico de que Chivas no está en venta y está sólido. Tiempo al tiempo. Gran chance y reto para Pepe Saturnino.