En la cancha

Como diría Juan Gabriel, “pero qué necesidad” que Rafa Márquez, siendo el líder, el patrón experimentado, ponga una reacción en redes sociales que no va a la altura de su carrera. Rafa fue llevado al Mundial por su experiencia, liderazgo, y uno que se considera tal, no puede arremeter llamando mediocres a quienes criticaron el juego contra Suecia. Yo considero que México calificó por sus seis puntos bien ganados y que Corea hizo su tarea, pensando en clasificar si el Tricolor ganaba, hecho que no sucedió y los dejó fuera. El resultado de ellos se combinó para que con los buenos seis puntos de colchón que había se lograra clasificar. Nadie dice que Corea nos regaló el pase. Nadie asevera que la Selección no hizo méritos con esos dos partidos, pero debe haber autocrítica. Sí, el objetivo se consiguió, pero el tercer juego fue fuera de proporción a lo que se había mostrado. No hay por qué pelearse, Rafa. Tu temperamento debe controlarse ante la adversidad.

Vive momentos difíciles Márquez por su situación en la Lista Clinton. Esto le ha privado de aparecer en conferencias, además entrena con ropa diferente, de ser cuidadoso al máximo por la cuestión de las marcas estadounidenses que no permiten acercamiento con él por esta Ley, pero esa frustración, que debe ser enorme, no puede convertirse en enojo con esa clase de mensajes a través de las redes sociales.

El equipo ha dado satisfacciones y no se le puede crucificar por una mala actuación. Eso queda claro. El futbol es una montaña de emociones donde no hay partidos iguales y así como Osorio le ganó el juego a Alemania con su táctica, así nos la devolvió Suecia en este tercer juego. Por algo dejó fuera del Mundial a Italia y a Holanda, nada más.

Si en Confederaciones se pudo. Si en Perú 2005 se logró. Si en Wembley se les ganó, y estamos relatando tres finales, no entiendo por qué en un juego a morir no se les pueda dejar fuera. Para triunfar en un Mundial, el que venga.

PREGUNTA: ¿Por qué Rafa no se serena en estos momentos?

PD.- Hay derrotas que llegan en buen momento. Punto de inflexión para lo que viene.