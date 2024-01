En Sonora, ven firme a Manlio Fabio Beltrones para una senaduría por el frente opositor

Muy activo se le ha visto en los últimos días a Manlio Fabio Beltrones quien suena fuerte para contender por un espacio en el Senado de la República por la Alianza opositora. Sin embargo, fiel a su estilo, el político priista aún no confirma si aspira o no a un escaño. Pero las señales son claras y con el fin de escuchar las problemáticas que actualmente atraviesa el campo mexicano, el exgobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones Rivera se reunió con productores del sector social del sur de su estado, donde reconoció la importancia de que el gobierno les brinde apoyos para que se pueda continuar con esta actividad en la región. Los líderes productivos del Valle del Yaqui, Mayo y Fuerte-Mayo, que se dedican a la producción de cultivos de trigo y maíz, entre otros, señalaron que el 2023 fue un año complicado por los bajos precios del trigo y maíz y consideran que este 2024 el panorama no mejorará. Por su parte, el político priísta destacó que el campo está abandonado, ya que en los últimos años se han eliminado apoyos y han desaparecido instituciones que eran esenciales para el sector agrícola porque les permitían continuar con esta actividad. En relación con sus aspiraciones reiteró: "lo que pasa es que uno debe registrarse hasta el día 17 y mientras uno esté ahí, no hay nada, pretendo que nos veamos por ahí". No lo perderemos de vista.

PRESIDENTA DEL SENADO, ANA LILIA RIVERA ALISTA DIÁLOGO PARLAMENTARIO EN EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO

En los meses por venir la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera tendrá un arduo trabajo, pues se ha planteado establecer una dinámica propositiva para fortalecer el diálogo parlamentario, pues no sólo atenderá los temas de la agenda legislativa pendientes, sino las iniciativas que anunció el Ejecutivo Federal sobre la Guardia Nacional, el Poder Judicial, salario mínimo, sistema de pensiones o en materia electoral. La legisladora sostuvo que se revisarán con gran interés las iniciativas que presente el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, entre las que también se han mencionado proyectos para fortalecer los programas sociales y relativos a los organismos autónomos.

A PESAR DE NO TENER MAYORÍA CALIFICADA EN EL CONGRESO, AMLO INSISTE QUE PRESENTARÁ REFORMA A PENSIONES

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se dará por vencido y a pesar de saber que en el Congreso Morena no tiene mayoría calificada, él insistió en presentar una reforma al sistema de pensiones y al salario mínimo, además de la electoral el próximo 5 de febrero. El mandatario afirmó que para “tranquilidad de empresarios” y para que “no los atemoricen”, su iniciativa contempla que el gobierno federal asuma parte del pago de las pensiones y que el trabajador se jubile con su último sueldo.

XÓCHITL GÁLVEZ INICIA CIERRES DE PRECAMPAÑA EN CDMX

Xóchitl Gálvez mostró el músculo de la oposición en el cierre de su precampaña en la Ciudad de México, donde más de 20 mil simpatizantes acudieron a escuchar el mensaje de la precandidata presidencial, incluidos liderazgos del PAN, PRI y PRD, entre los que había gobernadores, diputados, senadores y activistas sociales. En su discurso la aspirante presidencial arremetió contra Claudia Sheinbaum y el presidente y de paso prometió que de llegar a la presidencia, es urgente aprovechar el nearshoring.“Está ahí, está enfrente de nosotros, con ello podemos generar mucho mejores empleos con mejores salarios para los mexicanos, para que nadie muera por medicina o atención médica, para que ningún joven deje de estudiar por falta de una beca, para que los campesinos no se sientan abandonados y puedan seguir produciendo”, explicó. Ayer la senadora visitó Michoacán, uno de los territorios más golpeados por la inseguridad.

EDUARDO RAMÍREZ, PUNTERO EN CHIAPAS, PIDE HACER POLÍTICA CON SOLIDARIDAD Y RESPETO PARA QUIENES PIENSEN DIFERENTE

Eduardo Ramírez coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la gubernatura de Chiapas por Morena dejó atrás el discurso de polarización y durante la toma de protesta del Comité Estatal de la Agrupación Política Nacional (APN), “Que Siga la Democracia”, pidió política basada en el humanismo, la solidaridad y el respeto, nada tiene de distinto que alguien no coincida con nosotros, no tiene por qué ser motivo de división, sino debe ser motivo de participación. El legislador dijo que la democracia juega un papel permanente en la vida de todos y esta agrupación política es, no solamente afín, sino parte fundamental del movimiento y de gran importancia en la transformación que hoy vive México. “Todos nosotros tenemos una gran pasión por Chiapas, queremos continuar con este México más justo y esté Chiapas más desarrollado, por eso cuenten conmigo, cuenten con nosotros, para fortalecer nuestra democracia”, añadió. También el presidente de la Junta de Coordinación Política aseveró que los senadores de Morena acompañarán las iniciativas de reforma a la Constitución que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR CONSTRUYE ESTRUCTURA EN FAVOR DE CLAUDIA SHEINBAUM

Muy buen apoyo para la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum está resultando el trabajo de tierra que realiza el ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar. Y es que en los lugares donde se presenta la ex Jefa de Gobierno, siempre están abarrotados de simpatizantes y sectores que previamente visitó Ramírez Cuéllar. Muestra de ello fue el fin de semana pasado, en Morelos, donde a pesar de que hubo críticas contra el gobernador, la gente escuchó atenta el discurso de la aspirante presidencial. Ahí el ex líder de Morena aseguró que con Claudia y miles de mujeres que forman parte de este gran movimiento, “daremos un paso más para construir juntos el segundo piso de la transformación”.

IGNACIO MIER ASEGURA QUE MORENA Y ALIADOS RESPALDARÁN REFORMAS DEL PRESIDENTE

Ignacio Mier, aseguró que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas será una realidad este año, además de las mejoras para los trabajadores que propondrá, en su paquete de reformas, el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero. Nacho Mier dejó en claro que éstas serán cobijadas por los legisladores de Morena y partidos aliados. El diputado federal manifestó el compromiso de su bancada de brindar mejores condiciones laborales para 23 millones de mexicanos que cuentan con un empleo formal. Respecto a la reducción de la jornada laboral, afirmó que los ajustes se harán de manera "gradual" y con estricto apego a los índices económicos del país para no colapsar el sistema financiero o provocar el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que dan 7 de cada 10 empleos en México. Ignacio Mier sigue avanzando en sus aspiraciones para ocupar un escaño en el Senado y el 18 de enero finalizará su precampaña. Sin embargo, criticó a su partido por permitir la incorporación de ex representantes de partidos de oposición que recientemente han alzado la mano para ocupar lugar en Morena. Aseguró que el partido de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no “puede dar un salto al vacío” y aceptar perfiles que antes se posicionaron como los contrarios que le han hecho daño al país.

EL FRENTE OPOSITOR CONTEMPLA AL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PARA APARECER EN LAS BOLETAS ELECTORALES

Desde este espacio felicito al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera por su cumpleaños, y aunque la edad no se dice, no cabe duda, que está en la mejor etapa de su vida política, por ello le envió mis mejores deseos. La alianza opositora conformada por el PRI, PAN y el PRD busca que el senador Mancera aparezca en las boletas electorales de junio de este año, ya sea para ocupar una diputación federal o para contender por la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las más grandes de la Ciudad, y así arrebatarle a Morena el poder en dicha demarcación. No es de extrañar, porque Mancera fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, presidenciable y actualmente, como coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Alta, se ha caracterizado por ser uno de los legisladores más productivos y respetados por su amplio conocimiento en derechos constitucional, por lo que no dudamos que en breve lo veremos en un nuevo encargo político. No lo perderemos de vista. Enhorabuena.

MARIO DELGADO DESTACA DELANTERA DE CLAUDIA SHEINBAUM EN PREFERENCIAS ELECTORALES

Muy satisfecho está el presidente de Morena, Mario Delgado quien celebró que las preferencias hacia Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de la alianza 'Sigamos Haciendo Historia', han crecido continuamente. Por eso, Delgado Carrillo, llamó a la militancia a continuar con los trabajos de organización del movimiento rumbo al próximo 2 de junio y así construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. el también coordinador de precampaña de Claudia Sheinbaum destacó que la precandidata única por la coalición Sigamos Haciendo Historia lleva más del doble de ventaja sobre la precandidata del Frente. El dirigente morenista remarcó que quedan menos de cinco meses para que el pueblo de México decida sobre el futuro del país. «Estamos a menos de cinco meses de un momento definitivo para nuestro país, donde el pueblo de Morelos y el pueblo de México van a tomar una decisión sobre el futuro de nuestra patria».

CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA QUE EN HIDALGO MORENA TIENE 40 PUNTOS DE VENTAJA POR ENCIMA DE XÓCHITL GÁLVEZ

Imparable en las preferencias electorales continúa la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum y de gira por Hidalgo, donde inició con sus cierres de campaña, la abanderada acusó que el PRI y el PAN se repartieron las oficinas recaudadoras y las notarías de Coahuila “para robar”. Además, Sheinbaum calificó la elección de la candidata a la Presidencia de la oposición, Xóchitl Gálvez, como “una simulación”, porque en el reparto entre ambos partidos le tocaba de manera previa al PAN. En la tierra natal de Xóchitl, la ex jefa de gobierno presumió que en las encuestas colocan a Morena 40 puntos arriba. “Como vamos tan arriba ya dicen que compramos a las empresas encuestadoras. Pues acabo de ver una encuestadora que no había visto, aquí en Hidalgo estamos 40 puntos arriba del segundo lugar”, dijo.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx