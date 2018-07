Escaparate

¿CÓMO LOGRAR UN CABELLO MÁS LARGO Y BRILLOSO?





Las mujeres revelamos emociones a través del cabello, es parte de nuestra personalidad y estilo de vida porque expresa quienes somos.

Desde hace diez años tengo el cabello largo. Honestamente me costó mucho trabajo conseguir el tamaño ideal, y es que la verdad, invariablemente he sido medio desconfiada en asuntos de productos para el cuidado del cabello y soy de las que lee las etiquetas de los artículos a detalle antes de aplicarlos. Recientemente descubrí una línea que contiene: creatina, ceramidas, taurina y acido maleíco… Así que déjame te cuento porque llamo mi atención y qué beneficios logra en el cabello:

Creatina:

Aumenta el número de enlaces electroestáticos en la corteza del cabello lo que amplía su resistencia.

Ceramidas:

Son los lípidos responsables de la restauración de la cutícula. Trabajan en el nivel del daño superficial y colaboran a reparar y renovar su calidad cosmética.

Taurina:

Mejora la fuerza del núcleo de la fibra y el entorno de las raíces.

Ácido Maleíco:

Protege y sella las cutículas, impulsando una capa uniforme desde la raíz hasta las puntas.





Y es que presumir una cabellera larga y sana requiere de cuidados específicos. De acuerdo con expertos de la casa Kerástase, los puntos débiles de un cabello largo son: la raíz (el daño puede provocar el quiebre), los largos (pierde brillo y luce sin vida) y las puntas (se fracturan).

Recientemente la marca amplío su oferta de tratamientos con ‘Resistance Extentioniste’ el 1er método personalizado de salón de 90 días que erradica los puntos de ruptura de la fibra capilar y lo vigoriza desde la raíz a las puntas, alcanzando 99% de disminución de quebradura y un 78% menos de puntas abiertas. El pelo luce saludable, obtiene una reparación intensa para que crezca 4 centímetros en tres meses. La gama incluye: Shampoo (beneficiado con taurina que mejora la vitalidad del núcleo de la fibra y el entorno de las raíces), Fondant Extentioniste (un tratamiento desarrollado con ácido maleico) que protege y cierra las cutículas generando una capa uniforme desde la raíz hasta las puntas, Masque Extentioniste (mascarilla fortificante) enriquecida con ácido maleico que refuerza y sella las cutículas; y Sérum Extentioniste (elaborado con vitamina E) que actúa sobre el nivel de daño superficial y las restaura.





BELLEZA NATURAL INTERIOR Y EXTERIOR

Y como les comento, leer las etiquetas es importante al momento de adquirir un nuevo producto. En ocasiones por falta de espacio en los empaques las firmas no detallan sus ingredientes. Buscando una propuesta fabricada con aceite de Marula (fruto de árbol de la Marula Africano) rico en antioxidantes como la Vitamina C y E, me encontré con Oil Ultime de la firma Schwarzkopf Professional, un tratamiento de cuidado Premium en casa para conseguir una melena brillante y suave. Si todavía no tienes uno, vale la pena que lo evalúes. Este aceite de acabado diseñado para diversos tipos de cabello esta elaborado con este aceite purificado 100%, que potencia el brillo y ofrece suavidad el cabello. Puede aplicarse sobre cabello húmedo o seco. De verdad, espectacular, yo normalmente lo aplico dos veces a la semana. La línea de aceites de acabado de la firma también incluye formulaciones de Rosa, Higo Chumbo y Argán.





INNOVADORA TECNOLOGIA

Y para mis amigas que tienen el cabello dañado, apagado y poroso, consecuencia de un tratamiento químico o el uso constante de la secadora, les recomiendo consultar con su estilista los beneficios de BC Bonacure de Schwarzkopf, y de su propuesta BC Peptide Repair Rescue, un producto que promete revertir hasta 3 años de daños en una sola aplicación. Su fórmula con péptidos nutre y restaura el cabello del interior al exterior. Entre las propuestas de la línea destaca un shampoo micelar que limpia suavemente el cabello dañado y lo nutre.