Escaparate

¿MANCHAS?

Desde niña he sido pecosa y confieso que a consecuencia del bullying que viví en la escuela, hubo una época en la que deseaba esconderlas o eliminarlas. Y es que la piel juega un papel valioso en cómo nos sentimos. Expresa lo que vivimos, anhelamos y logra transmitir seguridad-o todo lo contrario.

Hoy, ya no quiero borrar mis pecas. Forman parte de mi personalidad…. Sin embargo, me gustaría atenuar algunas manchas ocasionadas por hiperpigmentación post-inflamatoria.

El pigmento natural que aporta color a la piel se llama melanina; también interviene como un protector solar natural, defendiéndola de los terribles rayos UV. No hay que olvidar que una exposición sin protección a la luz solar, las alteraciones hormonales, el envejecimiento o las cicatrices del acné son causas que contribuyen a la aparición de hiperpigmentación (manchas seniles y pecas), melasma e inflamación postinflamatoria.

MANCHAS DE SOL

La cara, las manos y el escote son las zonas de la piel más expuestas al sol. Una exposición desmesurada a la radiación UVA y UVB es un factor de envejecimiento prematuro de la piel, manchas e incluso cáncer de piel.

MELASMA O CLOASMA

Conocida como “mascara del embarazo”, el melasma es un trastorno que aqueja al 90% de las mujeres embarazadas.Se manifiesta en las mejillas, la nariz, la frente y el labio superior.

HIPERPGMENTACIÓN POST-INFLAMATORIA (HPI)

Afecta a la cara y al cuerpo y se presenta cuando sana una herida en la dermis. La padecen personas con acné, dermatitis o psoriasis. Puede ser provocada por métodos cosméticos como: dermoabrasión, exfoliaciones químicas o tratamientos con láser.

EN LA BÚSQUEDA

Antes de aplicar un producto en la piel, se debe solicitar una evaluación dermatológica para que determine el tipo de mancha y tratamiento a seguir. Todo proceso necesita tiempo antes de que aparezca una diferencia notoria o sanación. La constancia y la paciencia son claves para lograr resultados positivos. Yo acudí con una especialista que me recomendó emplear Anti-Pigment para reducir y evitar la aparición de manchas. Llevo un mes utilizando algunos de los productos de sulínea Anti-Pigment. Y aunque aún no se borran al 100%, he observado una mejora en el tono de las manchas superficiales (en breve prometo contarles más avances).

El departamento de Investigación de la Piel de Eucerin, desarrolló esta gama de productos de uso diario con el ingrediente patentado Thiamidol, dermatológicamente probado y avalado por dermatólogos, que actúa desde la causa del problema de pigmentación y colabora a aminorar la producción de melanina en la piel.

Los cinco productos de uso diario que propone la firma para prevenirla hiperpigmentación son: