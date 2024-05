GSE realiza tercer debate, Sheinbaum esquiva ataques

En el último debate presidencial, a dos semanas de las elecciones del 2 de junio en México, la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, reforzó la estrategia de los ataques, incluso personales, contra la puntera en las encuestas, la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, que dejó pasar varios de ellos para centrarse en las propuestas segura de que su triunfo llegará el próximo 2 de junio. Al iniciar el debate la candidata recordó que estaban en Tlatelolco, donde hace 56 años se dio “la represión” ordenada por un presidente priista y dijo: “hoy nos encontramos con el mismo PRIAN”. De ahí, se soltaron. En el primer bloque, cuando hablaron de política social, Xóchitl Gálvez criticó que en el actual gobierno, “los únicos que salieron de la pobreza” fueron el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet, la candidata a gobernar Veracruz, Rocío Nahle, y “los hijos del presidente y acusó que el gobierno de Morena “extorsiona” a los beneficiarios de los programas sociales. Mientras que el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, llamó al voto útil y se dijo el único que respetó la ley electoral.Con la inteligencia que la caracteriza Sheinbaum mostró una actitud prudente y esquivó las acusaciones para con un tono dulce, pausado y sonriente dijo que la 4T son “los únicos” que pueden hacer que se mantengan los programas sociales y dio a conocer propuestas sobre educación, salud y vivienda.

ANA LILIA RIVERACOMPROMETIDA A IMPULSAR PROYECTOS PARA EL CAMPO, LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

Ana Lilia Rivera, candidata de Morena al Senado, sigue creciendo en las encuestas y recorriendo los municipios de Tlaxcala para dar a conocer sus propuestas. Una de ellas es fortalecer el campo para recuperar la soberanía alimentaria, además se comprometió a construir un plan educativo que permita adecuarse a las necesidades tecnológicas actuales, y que se enfoque a ese fin desde las escuelas tecnológicas, como las secundarias técnicas y las preparatorias con carreras técnicas. Señaló que estas propuestas, así como los proyectos que tiene, empatan con el plan de gobierno de la candidata a la presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Claudia Sheinbaum Pardo, con quien hará equipo para construir el segundo piso de la cuarta transformación. Explicó que Sheinbaum presentó las 100 acciones para su gobierno, y dentro de esas acciones existe un plan para el rescate de la soberanía alimentaria; este plan se adecúa con lo que Ana Lilia Rivera tiene pensado para Tlaxcala.

MANLIO FABIO BELTRONESFIRMA COMPROMISO CON LA PRIMERA INFANCIA

El candidato al Senado del PRI, PAN y PRD,Manlio Fabio Beltrones sigue muy activo en la fase final de la campaña visitando los municipios y a los diversos sectores de Sonora y en el foro "Diálogos por la Democracia" de COPARMEX,destacó la importancia de fortalecer los municipios como la base del desarrollo en México. Para ello, el destacado político porpone que, desde el Senado fortalecerá las capacidades institucionales y financieras de los municipios para que puedan invertir en infraestructura en beneficio de sus habitantes. En el caso de las ciudades fronterizas como San Luis Río Colorado, Beltrones anunció que están analizando una propuesta para destinar un porcentaje de los recursos generados por las aduanas mexicanas exclusivamente a obras de infraestructura y servicios en los municipios..

CATY MONREAL SE COMPROMETE A CONVERTIR A LA CUAUHTÉMOCEN CATALIZADOR DE FOMENTO A LA LECTURA

Catalina Monreal, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, ya está en la recta final de alcanzar su sueño el próximo 2 de junio, pues las encuestas siguen posicionándola como la favorita. Este fin de semana, presentó al Consejo Consultivo de Cultura que ayudará a delinear las políticas públicas en esta materia durante su mandato. En este sentido, adelantó que trabajará codo a codo con las instituciones educativas públicas y privadas de la demarcación para acercar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la oferta cultural de las y los artistas en las 33 colonias de la alcaldía. Caty Monreal recordó que la alcaldía Cuauhtémoc es el lugar del país con más museos, con 95. Además, dijo, tenemos el mayor número de Espacios Culturales Independientes, con al menos 15 y es la alcaldía con más piezas y edificios considerados y catalogados como patrimonio cultural, pues se tienen contabilizados más de mil 800. Por eso aseguró que la alcaldía Cuauhtémoc se transformará en uno de los principales catalizadores de fomento a la lectura a nivel nacional.

ERNESTO GÁNDARA BUSCARÁ IMPULSAR AL SECTOR MINERO

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, candidato a diputado federal por el quinto distrito del PAN, PRI y PRD se reunió con la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, ante quienes firmó un compromiso para impulsar el desarrollo de la actividad minera en el estado de Sonora.Gándara destacó la relevancia de la minería en la entidad como un factor clave para su desarrollo económico. El aspirante a legislador señaló que la actividad minera representaaproximadamente el 20.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y genera alrededor de 140 mil empleos en la región. El candidato se comprometió a trabajar en remediar las afectaciones que ha sufrido el sector minero durante el actual sexenio, asegurando que no serán "legisladores de ocurrencias" y que trabajarán en equipo con los mineros para revertir las iniciativas que han afectado negativamente al sector en los últimos años.

RICARDO MONREAL ACUSA QUE LA OPOSICIÓN Y AL PODER JUDICIAL DE PLANEAR ANULACIÓN DE LA ELECCIÓN

El senador Ricardo Monreal fijó su postura luego de que trascendiera una reunión privada entre la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, tres magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Al respecto Monreal Ávila alertó que el PRI y el PAN, al lado de Norma Piña habrían diseñado un plan a fin de anular la elección presidencial, pero afirmó que la mayoría del pueblo ratificará el triunfo de la llamada Cuarta Transformación; sin embargo, aseguró que no lo lograrán. El morenista, candidato de Morena a la Cámara de Diputados por mayoría relativa, aseguró que ni la guerra sucia detendrá la decisión del pueblo, el próximo 2 de junio. “El PRIAN y la ministra Piña diseñaron un plan para anular la elección, a sabiendas de que la mayoría ratificará su confianza en la 4T. No lo lograrán; nuestro pueblo está informado y consciente. Ni guerra sucia ni escenarios falsos detendrán su decisión”, dijo. No lo perderemos de vista.

LUIS DONALDO COLOSIO EN CIUDAD DE MÉXICO APOYA A JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ

Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, estuvo de visita en la Ciudad de México, concretamente, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, sede del tercer y último debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para apoyar al candidato presidencial de su partido, Jorge Álvarez Máynez durante el tercer debate presidencial donde fue cuestionado sobre el proyecto que encabeza en el proceso electoral en curso, en el que competirá por un escaño en la Cámara de Senadores. Al respecto, afirmó que su intención es ofrecer a la gente de Nuevo León una opción libre, preparada, con carácter, firmeza e independencia de los “caciques” que se creen dueños de ese estado. Sin embargo, Luis Donaldo Colosiodijo en entrevista con Fernando del Rincón que, aunque él planteo la posibilidad de que alguno de los candidatos de la oposición, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez, pudiera declinar en favor del otro, él no sabría qué decisión tomar si estuviera en ese lugar. Señala que se debe considerar el futuro del país y reflexionar sobre qué pesa más: un partido político o México.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLARASEGURA QUE CON CLAUDIA LA EXTORSIÓN SERÁ DELITO GRAVE

Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y candidato a diputado por la quinta circunscripciónfederal, estuvo de gira por Nayaritdonde afirmó que en seguridad, la estrategia central en el gobierno de Sheinbaum será convertir la extorsión y cobro de piso en delito grave. Además manifestó su optimismo sobre el triunfo de la ex Jefa de Gobierno, al precisar que las tendencias favorables a nivel nacional son de dos a uno, pero que en particular en Nayarit es mayor el apoyo a la abanderada morenista, al grado de que las otras opciones políticas prácticamente se borrarán del escenario.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERAFIRMA INICIATIVA CIUDADANA PARA EVITAR QUE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEAN RECLUTADOS POR LA DELINCUENCIA

Miguel Ángel Mancera, candidato a la diputación federal por el Distrito 7 en la alcaldía Gustavo A. Madero sigue dando muestra de compromiso y hace unos días firmóla iniciativa de la organización Reinserta a fin de proteger a niñas, niños y adolescentes de la delincuencia organizada. “No más infancias reclutadas”, señaló y recordó que en el Senado Mexicano presentó una iniciativa para tipificarlo hasta con treinta años de prisión, misma que está en análisis de comisiones.

HECTOR MELESIO CUÉN OJEDA COMPROMETIDOA MEJORAR EL SISTEMA EDUCATIVO Y AMPLIAR LA OFERTA LABORAL PARA LOS JÓVENES

Héctor Melesio Cuén Ojeda, candidato a diputado federal del PAS criticó las condiciones de endeudamiento y bajo crecimiento económico en las que tiene sumido el país el actual gobierno, porque ocasiona falta de oportunidades para los jóvenes y la poca generación de empleos. Por ello se comprometió a impulsar leyes que mejoren el sistema educativo mexicano, ampliar la oferta laboral y que los jóvenes tengan certeza que podrán continuar con su tránsito hacia una carrera profesional. Voy a exhibir las injusticias de este gobierno y trabajar por ofrecer una mejor calidad de vida para las y los sinaloenses. Por otra parte, Cuén Ojeda, previo a la marcha "Defendemos la República", denunció que los operadores políticos del PAS están siendo amenazados, derivado del reciente secuestro de dos personas, y que a través de ellos se llevaron la base de datos; delitos de lesa humanidad, motivo por el cual no deben de gobernar Sinaloa.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx