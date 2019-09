Huawei y la guerra comercial EU-China

Por: Sofia Quintanilla

Dos gigantes enfrentan una controversia sumamente delicada. Por inverosímil que se lea, Estados Unidos y China atraviesan una tensión, que repercute en el equilibro económico y político internacional, por “un teléfono”.

Huawei (pronunciado “wah-way”) es la segunda empresa con más ventas a nivel mundial. Superando a Apple Inc. (AAPL) por primera vez, quedando detrás del número uno, Samsung Electronics Co. Inc. Ahora, desde 2012, en EE.UU., un comité de inteligencia del Congreso ha advertido que el gobierno chino puede espiar a través de productos de Huawei y, en 2018, seis jefes de inteligencia (incluidos los directores del FBI y la CIA) desincentivaron a compañías estadounidenses a hacer negocios con Huawei.

De las principales preocupaciones para EE.UU. está la tecnología 5G, la siguiente generación de redes de telecomunicación (Internet of Things, y automóviles autónomos). Con el 5G, es difícil separar el centro (la compañía) con la periferia (teléfonos móviles), por lo cual la confianza en Huawei se volvería vital. No obstante, empresas como Cisco y T-Mobile han acusado a Huawei de robo intelectual (secretos comerciales). Por ende, Estados Unidos acusa a China de espionaje a través de la compañía china debido a que muchos se preguntan: ¿para quién trabaja Huawei?

Como consecuencia, la administración de Donald Trump prohibió a las agencias federales comprar equipo, así como obtener servicios de Huawei y, como respuesta, Huawei demandó al gobierno de EE. UU. Sin embargo, debido al apoyo de Xi Jinping en la mezcla de estructuras públicas y privadas así como la fuerte regulación del Partido Comunista en ellas, expertos y oficiales en EE.UU. temen que las leyes chinas le exijan a individuos y compañías a colaborar con la seguridad nacional por lo que Huawei se puede convertir en una herramienta para que el gobierno chino recopile inteligencia e información delicada en materia de seguridad. A pesar de ello, otros países, como Rusia y Malasia, y los que forman parte del Belt and Road Initiative, —un plan de infraestructura de Xi Jinping destinado a impulsar su influencia global—ya se encuentran utilizando equipo de Huawei.

Productos que ya son utilizados hoy en día, verán mejoradas de manera notable sus características con la entrada 5G. Es por esto por lo que el Congreso de EE. UU. mantiene sesiones intensas para crear leyes que efectúen un control más agudo de ciberseguridad. Estados Unidos continúa una cruzada para proteger el manejo de datos (más allá de tomar medidas en contra de Huawei), trabajando de cerca con el sector privado para que, de esta manera, se comiencen a implementar mejores medidas.





@sofquintanilla