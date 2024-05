Mal olor y turbiedad

por Thali Kleinfinger

Aún no superábamos el desabasto de agua en la CDMX cuando nos encontrábamos ya en otro apuro, también referente al agua potable en la ciudad, resulto ser que vecinos de la Benito Juárez y de otras alcaldías alzaron la voz cuando el agua que estaba llegando a sus casas tenía olor a gasolina o estaba aceitosa; ya sabíamos que la calidad del agua en el país no era la mejor, pero nunca habíamos visto algo de tal magnitud y menos en la CDMX.



Lo preocupante fue, que las autoridades no se dieron cuenta en qué momento o cuando fue que empezó la contaminación y, así fue como se contaminaron más alcaldías; asi como también preocupa que no sabemos cómo vaya a ser el manejo de esta agua contaminada.

Aunado a esto, en días pasados, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) clasificó por tres años la información de los análisis a las muestras de agua contaminada que se realizaron en la alcaldía Benito Juárez, aunque de acuerdo con la normativa en materia de transparencia, estos datos tendrían que ser abiertos y accesibles para toda la población. (Animal Político)

El acceso pleno a la información es un derecho ciudadano que no se debe de obstruir por intereses o fines políticos, además, el resguardar información tan sensible solo se traduce en que hay algo que esta mal, además de potencialmente peligroso para la salud.

InfoCDMX explicó que “lo importante en el tema de la calidad del agua es que nos habilita también el derecho a la salud; en derechos humanos se relacionan unos con otros, por ende, garantizar su totalidad es indispensable para la vida de las personas, y en el caso mexicano tenemos 34 leyes que establecen que la calidad del agua se debe transparentar sin que tengan que solicitarla”. (Animal Político)

La falta de transparencia es una forma de violencia que nos afecta como ciudadanos, el argumento con el que se excusaron para reservar las pruebas por 3 años fue que, al exponerse la información, se expone al escrutinio público, por lo que se presta a generar interpretaciones erróneas, confusas y equívocas, ocasionando un prejuicio a las actividades de investigación en cumplimiento a las leyes, prevención o persecución de los delitos y la impartición de la justicia. (Proceso)

Asi como los vecinos de la BJ, todos deberíamos de exigir soluciones para una mejor calidad del agua y que se nos entregue la información necesaria para participar; porqué si debemos de participar, debemos de seguir pidiendo la información, debemos de comprometernos con nuestro país y con nuestros recursos que, a demás son escasos, y, sobre todo, debemos de hacerlo juntos, como los vecinos de la BJ que lograron alzar la voz en conjunto por sus derechos.