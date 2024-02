Inseguridad y medio ambiente

Hoy leemos, escuchamos y platicamos, cada vez más, del problema asociado a la inseguridad por la delincuencia organizada y lamentablemente el tema de medio ambiente no está excluido de ello pero sí es el ausente en el recuento de los hechos.



Las redes criminales amenazan al medio ambiente de diferentes formas, siendo la más visible y reconocida, las amenazas contra los defensores ambientales; México es uno de los países con mayores tasas de desaparición y asesinatos de los defensores . Sin embargo el tema va más allá de este hecho. A continuación presento un listado de las actividades más visibles, que sin ser exhaustiva en las modalidades, si da una idea clara de en donde encuentra la materia ambiental sus principales vulnerabilidades.



a) vida silvestre: con base en los datos económicos que se conocen, el comercio ilegal de especies de la vida silvestre -tanto flora como fauna- ocupa el 4To lugar, después del tráfico de drogas, trata de blancas, y tráfico de armas. En otras palabras, la comercialización de especies de vida silvestre es muy atractiva para la delincuencia, y no solo en la actividad de compra - venta, sino desde su origen, la caza clandestina de las mismas y hasta su comercialización final. Aún cuando hay especies bajo protección especial (NOM059) el estatus las hace más atractivos para el mercado negro.



b) deforestación: encontramos que en la mayoría de las ocasiones detrás de la tala ilegal de bosques y selvas se encuentran grupos delictivos. Si bien es una forma de abrir nuevas zonas para cultivo, en muchas otras lo hacen para verse beneficiados del comercio por venta de madera y en especial de maderas preciosas que están mejor cotizadas. Así mismo la tala ilegal, provoca un incremento en la pérdida de biodiversidad y la liberación de bióxido se carbono (CO2) almacenado; con ello se agravan tres de los problemas ambientales globales: la pérdida de la diversidad biológica, el cambio climática y la crisis hídrica.



c) contaminación por residuos tóxicos; la delincuencia no se preocupa por hacer una adecuada disposición de los residuos utilizados para la fabricación de estupefacientes sintéticos o productos modificados. La disposición de estos compuestos delicados o riesgosos, se depositan en suelos, cuerpos de agua o barrancas, provocando así una contaminación severa en el medio ambiente, en específico en suelo, agua y aire que se traducen en problemas asociados a la salud pública de la población



Cómo vemos, la delincuencia organizada interviene de manera directa en el entorno ambiental afectando a los recursos naturales; pero también desarrolla otras actividades igual o mas dañinas para los ecosistemas, como son la minería y la pesca ilegales; a través de proyectos mineros y cooperativas de pescadores , especificamente, intervienen en la explotación de los recursos naturales, propiedad del Estado, como son minerales metálicos y no metálicos , pero también en la pesca ilegal afectando los mares y costas que se encuentran dentro de los límites de la zona económica exclusiva.



Sin embargo no termina ahí la penetración de la delincuencia organizada, también impulsan otras actividades como es la especulación de tierra y desarrollo de bienes inmuebles al margen de la ley, que generan externalidades negativas a los recursos naturales y el medio ambiente, al impulsar desarrollados no planificados y sin autorizaciones específicas.



Por último, y no por ello menos dañino, es la integración de cadenas de corrupción que entre otras de sus acciones contribuyen al debilitamiento de la gobernanza ambiental; a través de corromper a las instituciones encargadas del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, generan un debilitamiento institucional y una laxa aplicación de las leyes ambientales.



Definitivamente el medio ambiente se ve afectado por la delincuencia organizada en todas sus aristas. Esto permite entender además porque el combate global a la delincuencia organizada es una prioridad, ya que atenta directamente con el derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en la carta magna de la República.



La cooperación internacional y la conciencia ciudadana toman así una perspectiva diferente, estamos en la urgente necesidad de frenar la delincuencia organizada por nuestras generaciones presentes y futuras. Sin un medio ambiente sano y la presencia de recursos naturales abundantes, la calidad de vida de la población se ve mermada y con ello crece la delincuencia organizada.

Debemos, desde las diferentes trincheras cuidar el entorno, fortalecer el sistema institucional y aplicar efectivamente la ley, y dejar así de ser copartícipes de los vínculos directos delincuencia organizada y el deterioro ambiental.