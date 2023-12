Jóvenes científicos realizan investigaciones innovadoras en arrecifes coralinos

David A. Paz García (Cibnor, Unidad La Paz)

Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más diversos de nuestro planeta: proveen hábitat a una gran diversidad de especies y son el sustento de millones de personas. Sin embargo, los arrecifes de coral enfrentan año con año grandes amenazas como el cambio climático, la acidificación del océano, la contaminación, las enfermedades, la pesca excesiva, la sobrepoblación y el impacto del desarrollo costero, aspectos que han provocado su degradación y mortalidades masivas en muchas regiones.

Recientemente, una nueva generación de investigadores se encuentra abordando los desafíos críticos que enfrentan los arrecifes de coral en todo el mundo. Una colección de artículos científicos titulada «Innovative Approaches to Coral Reef Science by Early Career Researchers» presenta 14 investigaciones destacadas de jóvenes científicos que muestran diversos enfoques para abordar las amenazas que enfrentan los arrecifes.

Desafíos inminentes para los arrecifes

Comprender el funcionamiento y la respuesta de los arrecifes ante las diversas amenazas es crucial para disminuir su degradación y eventual desaparición de la vida en el océano como la conocemos; es aquí donde entran en juego las investigaciones innovadoras y la aplicación de nuevas tecnologías. La meta de esta colección de investigaciones es resaltar el trabajo de alta calidad de estos jóvenes científicos y proporcionar un espacio para el desarrollo y la integración de métodos novedosos para abordar preguntas clave sobre los ecosistemas de arrecifes de coral.

Figura 1. Jóvenes investigadores realizando estudios sobre arrecifes en el Golfo de California (lado izquierdo) y mapa en el que se muestra la ubicación geográfica donde fueron realizadas las investigaciones (lado derecho) (imagen modificada del artículo).

Investigaciones de vanguardia

Los estudios fueron llevados a cabo por grupos de trabajo de diversas partes del mundo, según se puede apreciar en la Figura 1. Diversos temas forman parte de esta colección e incluyen aspectos relacionados con el monitoreo de los arrecifes, la asistencia para la recuperación de estos ecosistemas, eventos de estrés y su metabolismo, así como la arquitectura de la morfología de los corales; algunas investigaciones destacan el uso de modelos 3D para distinguir especies de coral y herramientas con el fin de monitorear cambios de la composición de las comunidades.

Otros estudios profundizan en los factores de estrés que afectan a los corales, como la presencia de microplásticos y su interacción con condiciones de acidificación del océano; asimismo, se investigaron los límites de tolerancia al estrés térmico y la variabilidad genética de las especies de microalgas simbiontes.

La colección destaca investigaciones que exploran la variabilidad metabólica de los corales que se encuentran a grandes profundidades (> 50 metros, ecosistemas mesofóticos), donde la luz es escasa, además de mostrar las diferencias de las estructuras del esqueleto de coral entre machos y hembras en el Golfo de California (dimorfismo sexual).

Estos estudios proporcionan perspectivas valiosas para comprender cómo los corales se adaptan y responden al cambio de las condiciones ambientales.

Próxima generación de expertos en arrecifes

Esta colección de investigaciones no solo ofrece una visión detallada de la ciencia de vanguardia en los arrecifes de coral, sino que también destaca la importancia de apoyar a la próxima generación de científicos. La diversidad de estudios muestra una esperanza y el potencial para descubrir soluciones efectivas a los desafíos que enfrentan los arrecifes de coral en nuestro tiempo.

El esfuerzo colaborativo de la colección fue liderado por David A. Paz-García (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, México), Eric J. Armstrong (Université de Perpignan Via Domitia, Francia), Iva Popovic (The University of Queensland, Australia), Raúl A. González-Pech (The Pennsylvania State University, Estados Unidos) y Michael E. Hellberg (Louisiana State University, Estados Unidos).

Se puede consultar la colección «Innovative Approaches to Coral Reef Science by Early Career Researchers. Frontiers in Marine Science» en la siguiente dirección de Internet: https://www.frontiersin.org/research-topics/34993/innovative-approaches-to-coral-reef-science-by-early-career-researchers

Referencia

Paz-García DA, Armstrong EJ, Popovic I, et al (2023) Editorial: Innovative approaches to coral reef science by early career researchers. Front. Mar. Sci. 10. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2023.1322657/full

Autor

El doctor David A. Paz García utiliza herramientas moleculares de vanguardia para realizar investigación sobre la biodiversidad y cómo los organismos se enfrentan al cambio climático en los ecosistemas marinos, particularmente, en arrecifes coralinos. Es Investigador Titular A en el Programa de Planeación Ambiental y Conservación en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), La Paz, Baja California Sur, México. Asimismo, es editor en jefe de la revista Ciencia y Naturaleza.

Contacto: maestra Cinthya Castro Iglesias, en el correo: ccastro@cibnor.mx

Crédito de las ilustraciones

Imágenes proporcionadas por el autor.

