Juego de palabras | La magia de las casillas

Uno de los problemas que tenemos los electores mexicanos es que queremos que nuestros candidatos parezcan lo que no son y lo que sería una tragedia que fueran. No los medimos por las cualidades que han demostrado como políticos, como funcionarios públicos o simplemente como ciudadanos, y extrapolamos esos datos para predecir cómo se comportarán como presidentes, gobernadores o legisladores. Votantes presos en la envoltura de admiradores o seguidores de las redes, parecemos desear que nos gobiernen poderosos goleadores en la cancha, que en la realidad no tenemos, o estrellas de cine, que tampoco tenemos.

¿ Nos convierte eso en pacientes del Instituto Nacional de Psiquiatría más que en clientes del Instituto Nacional Electoral ? Alguien podría sentirse tentado a decir que sí, y que, por lo mismo, seguirá cumpliéndose en la mexicanidad la reflexión filosófica o maldición gitana, lo primero que ocurra, de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.



Pero eso sería negarse a reconocer la tantas veces demostrada magia de la casilla electoral. Que consiste en que, aislado por esos cuatro palitos y un metro de percal del mundo y de su yo anterior, la mexicana y el mexicano se convierten en jueces inteligentes y analíticos, en electores a los que una brisa de sensatez que se cuela por entre las cortinillas les arranca las telarañas de los ojos, y les hace ver que el voto que están depositando es una encomienda para el futuro, no una sentencia sobre el pasado. Y que quienes lo reciban no tienen como misión entretenernos durante un par de horas, sino moldear nuestras vidas durante seis años.

Como me lo contaron…

José Antonio Meade ya empató con Ricardo Anaya y todo indica que seguirá solo rumbo a la disputa por el primer lugar, pues el panista no crece.

Esta medición nos llega a través del eminente demoscopista, así como experto jurista y genio del transporte aéreo Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', quien aseguró que Ricardo Anaya "ya no está creciendo en las encuestas" y que incluso José Antonio Meade "ya lo empató".



Si no se supo ayer hoy se sabrá si pronto se alcanzará un acuerdo en el TLCAN.



Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que ayer jueves u hoy viernes esperaba descubrir si es posible alcanzar un pacto en el corto plazo.



Desde el lunes, los jefes negociadores del acuerdo comercial de México, Canadá y los Estados Unidos están en Washington con el fin de alcanzar pronto un principio de acuerdo.



“ Veremos si tenemos lo necesario “, dijo Guajardo a El Financiero.

Buenos días. Buena suerte.

