La Crème de la Crème

¿Así o más exhibicionista?



Respecto a la senadora panista que subió a tribuna con su bebé en brazos:

¿No gana suficiente Marta Cecilia Márquez, como para pagar una cuidadora que esté con la nena en el recinto legislativo, y nomás se la lleve a la hora de amamantarla?

Si quería copiarle a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, quien llevó a su bebé a la Asamblea de la ONU, debió también haberle copiado y dejarla abajo mientras subía a la Palestra…

100% chairos

La popularidad y empatía por el actual presidente mexicano, llevó a una pareja de Sinaloa a nombrar a su hijo 'Amlo’, y el apellido no podía ser mejor: ‘Moreno'

¡No cabe duda que hay de chairos a chairos!, a ver si cuando el joven saque su INE, no les recuerda a la abuela porque sus papis ‘juntos hicieron historia’…





No se raje

Un video de hace 15 años de Donald Trump, se hizo viral: 100 mil retuits, 6 mil comentarios y más de 8 millones de reproducciones en un día:

Era Donald Trump en la Universidad Wagner en Staten Island (Nueva York) en la graduación de la generación de 2004.

"No se rindan. No permitan que suceda. Si hay un muro de hormigón frente a ustedes, atraviésenlo, supérenlo, pero vayan al otro lado de esa pared", animaba con emoción a los recién licenciados, vestido con una toga verde.

¡Él sí que pone el coco y luego se espanta! ¡Cómo no le van a tomar las palabras los migrantes con esas arengas motivacionales!

Madulo, pelo segulo

El japonés Kazuyoshi Miura el próximo mes cumple 50 años.

Eso no tendría nada de extraordinario si no fuera porque ‘El Rey Kazu’ va tener su 32ª temporada y ya renovó su contrato con el Yokohama FC, confirmando su estatus de futbolista profesional de más edad todavía en activo.

¡Así que no me canso, ganso!, dice el Conejo Pérez (45 años), para seguir atajando ‘la de gajos’ (balones)! ¡Quienes han alcanzado la plenitud de la vida, pueden!





De 10

El gobierno de López Obrador, aplicando sus términos, “no da paso sin huarache”, y su administración va con todo y con los mejores.

Y qué mejor que Banco Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, que tiene una experiencia de más de 16 años en el mercado beneficiando a las comunidades, que vaya de la mano con el gobierno de AMLO, y sea quien entregue los apoyos sociales a lo largo del territorio nacional.

Con el engranaje financiero de Banco Azteca, con más de 1,770 sucursales y más de 10,180 cajeros, se confirma aquello de que ‘al que buen árbol se arrima, ¡buena sombra le cobija!

Bioserie a la vista

Con todo el sainete de amor y moches que traen en la corte neoyorquina con las amantes de Joaquín Guzmán, seguramente su bioserie, en vez de llamarse ‘las mujeres de mi general’, va a ser ‘las mujeres de mi Chapo’.