La créme de la créme

Oscurantismo a la vista

Dos temas: la SCJN desechó este miércoles, el proyecto que buscaba erradicar las obstaculizaciones legislativas en Veracruz en materia de interrupción del embarazo. Por su parte, hace unos 3 días en Baja California , el ‘matrimonio igualitario’, fue rechazado (y por un solo voto a favor), por diputados del PAN y Morena.

¡Arghhh! Creíamos que Torquemada ya no estaba de moda, pero las secuelas en el intelecto de más de cuatro aún los infecta, qué horror…

Peligros para México

Durante los periodos en que Luis Videgaray Caso encabezó las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores, ambas dependencias federales destinaron 17 millones 833 mil 576 pesos para pagar espectáculos, banquetes, parques de diversiones y actividades deportivas…

Ah, caray, así como dijera el excandidato presidencial, Ricardo Anaya: ‘it’s insulting and unnacceptable!”…, y por cierto que, también Canallín no canta mal las rancheras en eso de transar…

El nombre de sexenio

Susana Lizano Soberón asumió la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias. La astrónoma Susana Lizan presidirá la AMC durante el periodo 2020-2023, en sustitución de José Luis Morán.

¡Pues sí!, De estar vivo el poeta, escritor y dramaturgo irlandés, Oscar Wilde, le pediríamos que intitulara su obra maestra “la importancia de llamarse Ernesto’’, como ‘’la importancia de llamarse Susana”…

No sólo es de sabios

De un tiempo a esta parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, considera que, ponerse el cubrebocas es algo “verdaderamente patriótico”… contrastando drásticamente con su escepticismo inicial. Dicen que es un cambio de estrategia por parte del mandatario.

Pues sí, no cabe duda que, ‘los golpes hacen cowboys’, y el fin, justifica los medios (electoreros)…

Bye guarros reales?

Los denominados Beefeaters (bodyguards) de la Torre de Londres se enfrentan a que los despidan ¡por primera vez en 500 años! El coronavirus ha hecho que el número de visitantes de la Torre de Londres haya descendido drásticamente. Si les sirve de consuelo, acá nos deshicimos de otros ‘guarros de élite’: los del EMP… claro, sin el prestigio de aquellos, aunque, de mayor presupuesto…

Breviario cultural

Por cierto que, los beefeaters, cuyo nombre oficial es, ‘custodios reales’ (en inglés, ‘Yeomen Warders of Her Majesty's Royal Palace and Fortress the Tower of London’). Tienen como cometido oficial ‘vigilar a los prisioneros que pueda haber encerrados en la Torre y la seguridad de las Joyas de la Corona Británica’, aunque actualmente, son guías turísticos de quien visite dicha Torre, una de las principales atracciones londinenses.