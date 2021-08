La Crème de la Crème | ¡A mucha honra, somos la raza de bronce!

Sin novedad en el frente (olímpico)

China, ganando todas las medallas de oro y plata posible, en Tokio2020, los Juegos Olímpicos "más extraños" de la historia.

El deleite fue ver en la pantalla los siete dieces de calificación de la clavadista china, Quan Hongchan, de 14 años, quien se llevó el oro en la plataforma de 10 metros. La pregunta es, ¿y qué hizo en su niñez, en su pubertad, además de nadar? ¡Y no es envidia, sólo admiración!

Honor a quien honor merece

¡Claro que, también un niño mexicano de 11 años ganó una medalla de oro, pero, en la Competencia Internacional de Matemáticas!

El estudiante originario de Zacatecas, Rodrigo Saldívar, ganó el oro para México en la CIM Indonesia 2021.

El evento fue llevado a cabo de forma virtual a causa de la pandemia del COVID-19 entre el 27 de julio y el primero de agosto, y contó con la participación de 304 menores de primaria y 284 de secundarias de 30 naciones diferentes.

Después de esto, ¡confirmamos que, materia gris, sí hay en México!, lo que no hay, es saberla encauzar… ¡Felicidades, Rodrigo!

¡No se hagan bolas!

También podríamos tener medallas de oro en los casos ‘’gate’’: GasLPgate, SCJNgate, Trifegate, INEgate, Vargasgate, más los que se acumulen la próxima semana…

A los organismos del Poder Judicial les pedimos: ¡ciudadanícense! Si no pueden, o no quieren ciudadanizarse, den las gracias, y ¡renuncien!

David contra Goliat

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer una demanda contra 11 empresas de EU por facilitar el tráfico ilegal de armas a nuestro país, y que están detrás de al menos, 17 mil asesinatos en México.. La denuncia se presentó ante una corte federal en Boston, Massachusetts, con el principal objetivo de detener el flujo de armamento que suele utilizar el narco.

Y aunque esa petición es como ponerse con Sansón a las patadas, hay que tener claro que la industria de las armas es tan floreciente como la industria del narco que floreció en sexenios pasados… ¡y salud, escuchando esa canción que dice que, ‘’Felipe fue desgraciado…’’!

¡Bien!

¡Un Juez de control dictó prisión preventiva oficiosa para “El Barbas”, por el delito de narcomenudeo, posesión con posibles fines de comercio, y portar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas!

Nahhh, pero no se emocionen, no es el Jefe Diego, se trata de Luis Fernando “N”, ‘El Barbas’, presunto integrante del grupo delictivo La Unión de la colonia Morelos… (aunque, ambos son un peligro para México…)

All you need is…

E l cantante británico, Sir Paul McCartney, promovió inmunizarse contra el COVID : “Sé genial. Vacúnate”, tuiteó junto con una foto recibiendo una de las dosis antiSARSCOV2. Si nomás le faltó cantar, ‘’all you need is to get vaccinated!