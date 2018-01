La Crème de la Crème

Terminó el atribulado 2017, que será recordado como el “año del puño en alto” por la solidaridad y entrega en el “apanicante” 19S.

Esperamos que no se pierda esa cultura cívica… ¿Se podrá? (remember puñetazos en los mítines en Coyoacán, polis robando celulares en Plaza Meave, asalto en los transportes, etc, etc. Y así recién empezando este año nuevo electoral…)

APACIGÜEN A LAS FIERAS

Y luego están estos dos:

Las intenciones para este año del primer mandatario de EU, Donald Trump, son “tener tantas armas nucleares como en los tiempos de Lyndon Johnson, (antes de que se firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear, el 1 de julio de 1968).

-“Hay un botón nuclear en mi escritorio. EU debería darse cuenta de que esto es una realidad, no una amenaza”, atajó el líder de Norcorea, Kim Jong-Un.

Entonces, Trump le contestó: “pues yo tengo un botón mucho más grande y poderoso”.

Bueh, mientras ellos discuten quién lo tiene “más grande”, el Planeta Tierra se estremece y se pregunta: ¿acaso los locos tomaron el mando del manicomio?.. ¡Auxilio!

LA IGNORANCIA SE PEGA

El juez de control, Ricardo Ojeda Gándara, impuso como condición para autorizar una salida alterna a un imputado, leer seis libros, entre ellos El Principito, el cual atribuyó a Franz Kafka, en vez de al francés Antoine de Saint-Exupéry, y La misión de los vencidos, de Miguel de León-Portilla, que en realidad es La Visión de los Vencidos...

El juez en cuestión, maestro en Derechos Humanos y Derecho Penal por la UAM y la Universidad de Barcelona, España, autorizó así al imputado Juan Anaya, su salida condicional del proceso que enfrenta por el delito de narcomenudeo.

Uja, pues va a estar difícil que consiga esos libros, pareciera que la ignorancia es moda sexenal y no saben “ler” y “reler”. Esperamos que no sea transexenal…

SE “ATRUMPÓ”

El cantante Enrique Iglesias y Anna Kournikova se cuidan del asedio de los medios en su mansión de Miami.

Para mantener a sus gemelos recién nacidos alejados de los medios, edificaron un muro de 4.8 metros de altura alrededor de su propiedad.

Un muro más. ¿se ha puesto a pensar Quique Iglesias, ¿qué haría sin los paparazzi? Por ellos, las “estrellas” tienen fama…

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA

Televisión Azteca, de la mano de Azteca uno y adn40, da un gran paso. Será el canal más cercano a la audiencia, hecho por y para las familias mexicanas

Desde el primer minuto de este año, Azteca Trece pasó a ser Azteca Uno, con lo que concluye su proceso de migración que comenzó hace más de un año, al transmitirse por el canal 1 de la televisión abierta y sistemas de televisión de paga.

Al convertirse en canal nacional de entretenimiento, con una barra de opinión única en su tipo, amplios espacios informativos, culturales y deportivos, con más horas de programación en vivo en México, se consolida día a día como la opción número uno de la televisión mexicana.

Y como el movimiento se demuestra andando, se anuncia la campaña Hechos para ti con esto se reconocerá que la gente es la fuente de su inspiración y por la que nació hace un cuarto de siglo. ¡Bien por la televisora del Ajusco!

CULTURA ES CULTURA

Cinco hijos del actor Charlie Chaplin hicieron un llamado urgente para salvar el Museo del Cine de Londres, instalado en un antiguo hospicio ligado a la vida del también cineasta.

“Esperamos sinceramente que hagan todo lo que puedan para salvar el Museo del Cine”, escribieron Geraldine, Michael, Victoria, Annette, y Jane Chaplin.

Uju, si esto fuera en (esta sí, señor juez) la kafkiana CdMx, el hospicio ya sería departamentos., o una plaza comercial, o un estacionamiento…

OTRO “GUERRERO”

Alberto Fujimori indultado y nos preguntamos: el Chino (como se le conoce, ¿será la Elba Esther de Perú?