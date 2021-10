La Crème de la Crème | ¡Felicidades médicos, gracias por su entrega ante la pandemia!

¿Desde entonces existía el ‘plagiotl’?

Parecían colinas cerca del centro arqueológico de Tikal, en Guatemala. Después de excavar desde 1960, se descubre: eran ruinas de una antigua urbanización diseñada para ser casi igual a Teotihuacan, la ciudad más grande y poderosa de la antigua América.

Utilizando software de detección de luz, Stephen Houston, profesor de antropología en la Universidad de Brown, y Thomas Garrison, profesor de geografía en la Universidad de Texas, realizaron el hallazgo en esa antigua urbe maya. Este descubrimiento ha generado nuevos conocimientos y grandes preguntas sobre la influencia de Teotihuacan en la civilización maya.

¿Qué opinarán de esta copia prehispánica aquellos que nos somet… no, conquist..no no, nos ‘hicieron el favor’ de venir a llevarse el oro y dejarnos espejitos?

La diferencia

El miércoles pasado en la audiencia papal, un niño subió al escenario y le pidió al Papa Francisco su ‘gorrito blanco’’. La insistencia del niño rindió frutos y le regaló un solideo, lo que provocó aplausos y risas de ambos. Finalmente, el niño regresó con su madre a la Audiencia.

Ora sí que monseñor Paco sí que pone en práctica eso de, ‘’dejad que los niños se acerquen a mí’’ (pero en buena lid), no como miles de sacerdotes pedófilos…

Infodemia tarasca

El perredista Silvano Aureoles Conejo ‘’dejó vacías las arcas del gobierno de Michoacán”, denunció Luis Navarro García, secretario de Finanzas del nuevo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

¡Falso de toda falsedad! Mienten, si Aureoles dejó 85 pesos en una de las cuentas bancarias, y 600 pesos en otra…

¡Rediez! Pónganse de acuerdo…

El socialista Valentín Pozo, alcalde de Medellín, (pueblo donde Hernán Cortés), reclama la repatriación de los restos mortales de Cortés, argumentando que, ante el cariz de las críticas por su papel en la conquista militar, se pueda ‘profanar’ su tumba.

Por su parte, el partido Vox solicitó al gobierno español, que exija al presidente AMLO que se "adecente" el sepulcro de Hernán Cortés (que está en una parroquia en el Centro Histórico de la CDMX), que el sitio sea abierto a los turistas y puedan tomarse fotografías, ya que, ‘’Hernán Cortés sacó al mundo precolombino de la antropofagia (canibalismo), esclavitud, sacrificios humanos y la prehistoria tecnológica", según Vox.

Tsss, sólo decir, de ambas propuestas, ¡ay, no memen! (con todo respeto…)

Eso es actitud

Con sus 95 primaveras encima, la reina Isabel II no se considera una persona anciana, es por ello que rechazó el premio ‘Oldie of the year’ que otorga una revista británica.

“Su majestad cree que eres tan mayor como te sientas. Además, no cree que cumpla con los criterios relevantes para poder aceptar”, escribió en Twitter Tom Laing-Baker, secretario privado de la reina.

Si hubiera sido mexicana, ¡hasta la pensión de adultos mayores hubiera rechazado!… o bueno, esa tal vez, all right..!