La créme de la créme | ‘Nueva oracionalidad’

El Papa Francisco reanudará las audiencias públicas de los miércoles este 2 de octubre. Se realizarán en el patio de San Dámaso y no en la plaza de San Pedro como era la tradición hasta antes de la pandemia; se instalarán ¡500 sillas! y no será necesario reservar.

Ni modo, Mario Bergoglio va a tener que mover sus influencias con El Altísimo, para que además de la ‘multiplicación de los panes’, haga ‘la multiplicación de las sillas’ y así puedan ir más católicos, aunque sólo sea de a uno por familia…

Grito desesperado

Esta es la historia de Areli. Hace 12 años, esta pequeña de tan sólo un año de vida, quedó con parálisis cerebral por negligencia médica.

Todo inició un 8 de febrero de 2008. Su mamá llevó a Areli a revisión médica a la Clínica 5 del IMSS, pues su estomaguito había crecido de manera exagerada. Ese mismo día, fue hospitalizada en el área de urgencias del Hospital La Raza, donde le retiraron hígado derecho, vesícula y un tumor que días más tarde se reportó que era maligno.

Después de permanecer 41 días en terapia intensiva, Areli salió con parálisis cerebral, pérdida de visión, espasmos y convulsiones, debido a un ‘’accidente” en dicha área, donde al realizarle un estudio, el tubo de oxígeno de Areli estuvo obstruido por alrededor de 10 minutos lo que le causó un daño irreversible en su salud.

El departamento de Oncología advirtió a la mamá de Areli: “al someter a la niña a una quimioterapia en las condiciones en las que la dejaron, la niña no iba a sobrevivir”.

Sin ningún apoyo y asesoría jurídica, pero con Areli viva, Guadalupe levantó una denuncia en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), quien confirmó que se trató de una negligencia médica. Dos años después, en 2011, ofrecieron a la señora Guadalupe, 262 mil pesos para firmar un convenio y evitar las responsabilidades del caso, a lo cual no accedió.

Después el caso Areli fue atraído por la SCJN en 2018, ordenando al IMSS pagar los daños a Areli y a su madre, quienes enfrentaron solas esta desgracia. Sin embargo la situación de Areli no se ha movido, y ya son muchos años.

Por eso, Maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, le encargamos, con todo respeto (dijera el clásico), que se haga justicia, porque aquí no cabe eso de que, ‘lo que no fue en tu año, no es en tu daño’…

En boca cerrada..

La Fiscalía General de la República solicitó una condena de 21 años de prisión en contra de Rosario Robles.

‘’Es desproporcionada, inequitativa y muestra la saña del actual gobierno contra la señora Robles, adujo su abogado Epigmenio Medina.

‘No te preocupes, Rosario’, te dijera el clásico copetudo. Como dice el tango, ‘’veinte años no es nada, que febril la mirada…”, tango que, cuántas veces no habrás escuchado entre faj..ina y faj...ina…