La Crème de la Crème.

Congratulations



Una disculpa a Harry y a Megan por no poder asistir a su boda, pero había que trabajar, y primero está el deber que el placer. Please accept our apologies (o sea, dispénsenos ‘porfa’)…





Se deshojó la margarita

Que por un principio de ‘’congruencia y de honestidad’’ declinó Margarita.

Y lo dice cuando ya están impresas 45% de los 93 millones de boletas electorales. La cosa es que Magos se fue, pero como dice un tuit, “El Bronco está imparable, pues subió del quinto al cuarto lugar en un solo día,

Nunca como en esta ocasión queda eso de “‘menos burros, más olotes”, o pa’ que no se enojen, menos bulto, más claridad…





¿Será?





-Queojalá para mañana, día de debate presidencial, el peje ya haya llenado su álbum de estampitas…

-¿Y Magos se irá a dedicar al hogar o seguirá en la grilla? Corren las apuestas…





Otro momento que es ‘insoltin’





Donald Trump llamó el miércoles "animales" a los inmigrantes indocumentados.

Pero el jueves ‘aclaró’ que se estaba refiriendo a los pandilleros de la Mara Salvatrucha o MS-13.

“A ésos siempre les diré ‘animales’”, especificó el presidente estadounidense.

¡Ahhh, vaya!, se serenan, ya le estábamos aplicando la famosa anayesca expresión: “¡this is ‘“insolting and unaceptabol!’, y nomás quedarnos en la frase, porque pues, nuestras autoridades no dan para más…





Ave de tempestades





Por cierto que la inauguración de la embajada de EU en Jerusalén --promesa de Trump--, hace unos días, causó la muerte de 58 palestinos por disparos israelíes.

Mientras los funcionarios estadunidenses e israelíes celebraban bajo una gran carpa blanca plantada de la nueva embajada, miles de palestinos protestaban a pocos kilómetros de distancia, en la Franja de Gaza bloqueada.

Total que, a Jerusalén, tierra santa, la bota imperialista la convirtió en ciudad ‘non sancta’…





Ayayay





Mikel Arriola, conocido como el Casimerito’, aseguró que los priistas van a ganar este primero de julio, porque, dijo, “nosotros tenemos prestigio”.

¡Ay, Mikel!, estás viendo el temblor y no te hincas… si algo está desprestigiado, es el PRI…





YA ERA HORA





La localización de menores de edad o personas reportadas como extraviadas o ausentes en la CDMX, se hará de forma inmediata. Las autoridades no tendrán que esperar 72 horas para su búsqueda, anunció el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez.

¡Vaya!, por fin se dieron cuenta que el tiempo es oro, y más en estos casos…





Qué hacketiza!



Los hackers obtuvieron casi 400 millones de pesos (de 15 a 20 millones de dólares) por medio de los sistemas de banca en línea de varios bancos.

¡Uy!, se estremecen. ¡La delincuencia, siempre un paso adelante.