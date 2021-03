Las cadenas de suministro 2.0

Introducción

Hace casi un año escribí en este medio sobre las cadenas globales de valor 4.0 (CGV 4.0), las cuales son definidas por el Banco Interamericano de Desarrollo como “la distribución de actividades que agregan valor, necesaria para producir un bien o suministrar un servicio desde su concepción, pasando por el proceso de producción ubicado en distintos países hasta la entrega final al consumidor”. En ocasiones se confunde este concepto con el de cadenas de suministro, por lo que es importante definirlas también.

Cadenas de suministro (CdS)

Éstas son definidas como la vinculación de las empresas desde la materia prima hasta el consumo final. Entre sus principales objetivos están: i) reducción de costos incurridos por todos los participantes de la CdS, ii) administración de la cadena logística de suministro que debe combinar la eficiente integración de las organizaciones participantes desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo, y iii) asegurar a la empresa la disponibilidad del producto cuando sea necesario, al precio correcto y con el valor agregado para el cliente.

Es decir, en las CGV 4.0 hay un valor que se va agregando, tiene que ver con procesos internos de la empresa, esto le permite tener una ventaja competitiva y además, y se da bajo la Revolución Industrial 4.0. Mientras que, en una cadena de suministro, no precisamente debe de haber valor agregado, hay varios actores involucrados de principio a fin y aunque en el pasado no se consideraba que precisamente habría una ventaja competitiva, la Segunda Guerra Fría 2.0 (SGF 2.0) nos lleva a visualizar que hay un cambio de paradigma.

CdS en la Segunda Guerra Fría 2.0

Desde mayo del año pasado se comenzó a poner sobre la mesa de que dada la dependencia en las CdS con China, el mundo vivía una disrupción. El abastecimiento de materias primas y productos terminados quedó gravemente afectado en productos altamente demandados a nivel mundial, porque China quedó paralizada por un tiempo por el confinamiento ocasionado por la pandemia que se extendía geográficamente y se multiplicaba velozmente en casos confirmados.

Estados Unidos rápidamente se convirtió en el país número uno de casos por la COVID-19 y tuvo afectación de importaciones en productos que eran y son estratégicos para su consumo. Por lo que ahora ante la llegada de Biden a la Casa Blanca, uno de sus decretos presidenciales se dirige justo hacia este tema tan relevante. Ha solicitado que se revisen –en un lapso de cien días- las CdS de productos estratégicos y en una segunda fase (en un año) se continuará analizando la forma en cómo se pueden fortalecer y pueden dejar de depender tanto de China.

Durante la reunión virtual de la semana pasada entre el Canciller Marcelo Ebrard y la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier con el Secretario de Estado Antony Blinken, se dejó muy clara la postura de México respecto a sumarse a esta iniciativa de nuestro vecino del país, para el desarrollo de proveedores regionales. Es decir, México buscaría la manera de ser proveedor sustituto de otros países para que la cadena de suministro de Estados Unidos quede más lineal y no disruptiva. Pero me parece importante resaltar que para que esto se logre, considero indispensable que se genere un adendum o un Anexo dentro del TMEC que hable sobre cómo de manera regional se haría frente a una “crisis”. Ésta pudiera ser crisis financiera, de desastres naturales, sanitaria o de cualquier otra índole. Me parece indispensable hablar de una estrategia regional y no individual. Ya que si se habla de una América del Norte competitiva, sí y sólo si trabajan de manera sincrónica con los planes de vacunación y con las CdS, se podrá avanzar. Hace un año expresé mi desacuerdo de que el TMEC se firmara para que entrara en vigor en plena pandemia. Hoy levanto la voz, respetuosamente, para abrir el debate sobre un Anexo de Manejo de Crisis Regional dentro del TMEC ya que todo tiene un impacto económico. Y para hablar del TMEC, hay que hablar de distribución equitativa de vacunas. Cosa que no ha ocurrido y no va a suceder. Se entiende que, por el momento EU no considere pertinente aportar vacunas a COVAX ni a otros países de manera bilateral pero es importante que considere que comparte con México una frontera por donde transitan mercancías pero también personas. Y para avanzar como país, hay que avanzar como región.

Reflexión

El mundo se está dividiendo, ya de por sí, en términos geopolíticos en países vacunados y países sin vacunar. Por lo que es altamente probable que en esta SGF 2.0, el mundo se divida en términos geoeconómicos en países con cadenas de suministro alineadas hacia el dragón chino y cadenas de suministro alineadas hacia el águila estadounidense.





