Las líneas de acción de la Seguridad Nacional

El concepto de Seguridad Nacional ha observado en México y en el mundo, una sistemática evolución. Por una parte, atendiendo a los orígenes y sentido del mismo y, por la otra, a la intensa dinámica internacional, es que su estudio requiere estar al día de los acontecimientos, así como de la intensa producción académica en la materia. La relación entre ambas esferas, es lo que da paso a interpretaciones, que en un sentido crítico o en un sentido propositivo, animan a una polémica nutrida de consistentes argumentos.

Para una mejor comprensión de las condiciones generales de la Seguridad Nacional en México me refiero en particular a las históricas y geográficas, resulta indispensable precisar en dónde se encuentra nuestro país, para que a partir de esos datos objetivos, construir una interpretación acorde a las capacidades, proyecciones, limitaciones y antagonismos, que de forma natural, enfrentan y procesan, todos los países, sus instituciones, leyes y sociedades. Pareciera un punto de partida obvio, pero no lo es; reconocer las características de nuestra ubicación facilita la comprensión de los intereses internacionales, juegos de poder y por supuesto, conflictos, que se concentran en México.

En ese sentido, conforme a la Constitución y leyes secundarias, las absolutas prioridades de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Nacional son: garantizar la libertad, independencia, soberanía, integridad territorial, la democracia, el Estado de derecho y la protección de la población. Desde luego que para alcanzar tan importantes objetivos, es necesario instrumentar una serie de medidas que van, como ya se señaló, desde el estudio mismo de la Seguridad Nacional hasta la formulación de planes y proyectos, sustentados en la viabilidad financiera, de recursos humanos y de aplicación de aquéllos.

De forma señalada, la Secretaría de la Defensa Nacional, que coordina y administra al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, tiene una sustancial responsabilidad en el cabal cumplimiento de las misiones que implica el concepto propio de Seguridad Nacional. Su contribución como Secretaría de Estado, converge con otras dependencias del mismo rango, que desde su dinámica, aportan elementos como son: el fortalecimiento de la identidad nacional (Secretaría de Educación Pública), la proyección de los intereses nacionales (Secretaría de Relaciones Exteriores), proporcionar el ambiente convivencia para la democracia (Secretaría de Gobernación) por mencionar algunas.

Desde luego, que al igual que en otras democracias en el mundo, la doctrina, el pensamiento, adiestramiento y misiones de las Fuerzas Armadas, van exigiendo modificaciones y adecuaciones, pero sin perder en ningún momento la lógica y sentido histórico de su surgimiento como recurso fundamental del Estado para preservar la viabilidad del mismo, así la integridad de la población. En esos términos, México observa esa natural tendencia en su Instituto Armado, garantizando con ello, el adecuado fortalecimiento del Poder Nacional y la proyección de los intereses nacionales para enfrentar y procesar los antagonismos que se presentan de manera cíclica en su historia.

En estos años convulsos de la historia mundial, es que la Seguridad Nacional, sea como concepto, sea como política, o ambas, requiere de ese sistemático estudio y evaluación para contar con las condiciones adecuadas para neutralizar las fuerzas que se oponen o que obstaculizan al Desarrollo Nacional. De allí que resulte de primer orden, la fortaleza de la identidad entre sociedad y Fuerzas Armadas pues se trata de la base misma de la estabilidad, lo que en el caso de México, ha merecido un reconocimiento por propios y extraños, tanto en la academia como en la práctica política.

Nos encontramos en el último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como es inherente a un régimen presidencialista como el nuestro, los balances y perspectivas, comenzarán a ocupar los espacios en el medios de comunicación convencionales y digitales. Por cuanto hace a la Seguridad Nacional y las Fuerzas Armadas, a la fecha y con los elementos disponibles a la opinión pública, el balance es positivo por lo que hace a las misiones centrales referidas para preservar la Independencia, libertad, soberanía, integridad territorial, la democracia y la integridad de la población.

