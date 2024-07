Momento Corporativo / Arca, favorita de Citi pese a resultados en EU

A partir de un reporte que periódicamente realiza la firma Nielsen, el equipo de Citi Research monitorea el comportamiento de Arca Continental y Becle, propietario de la marca Cuervo, que tienen una presencia relevante en Estados Unidos. La primera reportó que el año pasado 34% de sus ventas provinieron de Estados Unidos, mientras que para Becle, considerando Canadá, representó 56% de sus ingresos. Y a partir de la información Citi determinó que junio fue un mes positivo para Arca Continental, pero no para Becle, en línea con los datos de mayo. Explicó que ambas compañías registraron precios interanuales positivos, pero la dinámica de volumen fue favorable para Arca reportando números ligeramente positivos, mientras que los datos fueron desfavorables para Becle cuyas ventas disminuyeron 1.6% con una caída del volumen de 5.8%, pero un aumento del precio de 4.5%. “En general, la industria de bebidas espirituosas creció 0.4% en valor, lo que llevó a una disminución de la participación interanual de mercado de 6 puntos base”, agregó Citi. Y para el caso de Arca Continental, las ventas del sistema de Coca Cola aumentaron 5.1% con un avance de los volúmenes de 1.1% y de 4% en los precios. Y la industria en general creció 5.2% en valor, lo que llevó a una pérdida interanual de participación de mercado de la compañía mexicana de 6 puntos base, aunque las ventas en las últimas 12 semanas aumentaron 4.8%. Así, y luego del análisis de los datos, Citi concluyó que su acción preferida del sector de bebidas de México sigue siendo Arca Continental.

Más reconocimientos

La prestigiada revista británica World Finance anunció a los ganadores de su certamen anual World Finance Banking Awards 2024, y por cuarto año consecutivo Banorte que preside Carlos Hank González, fue reconocido en las categorías de Mejor Banco de Consumo y Mejor Gobierno Corporativo en México.

En la categoría de Mejor Banco de Consumo se distinguen a las instituciones que responden a los retos generados por la situación geopolítica, el cambio climático, la situación económica global y la innovación tecnológica en el sector financiero; mientras que en el rubro de Mejor Gobierno Corporativo, reconoce a los bancos comprometidos con una agenda de gobierno corporativo.

“La innovación y los retos en el entorno global, exigen a Banorte seguir transformándose, para hacer lo ordinario de manera extraordinaria, siempre con el cliente en el centro de todo lo que hacemos. Recibir el reconocimiento de World Finance demuestra que vamos en el camino correcto para apoyar y acompañar a los mexicanos en sus objetivos financieros y económicos”, destacó al respecto Carlos Hank González.

Muchos pendientes

El anuncio del nombramiento del nuevo secretario de Salud, David Kershenobich fue bien recibido en el sector farmacéutico nacional, entre ellos destacó el posicionamiento de la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica, (AMELAF) que preside Juan de Villafranca que puso sobre la mesa las nuevas oportunidades del sector, pero también los mayúsculos retos. El fortalecimiento del tema regulatorio del proyecto de Certidumbre Regulatoria de Cofepris; la planeación de compra pública para un trabajo coordinado y en orden de la compra de medicamentos y también retos novedosos e interesantes como el tema de los biotecnológicos y los biocomparables donde muchas patentes están por vencer, son sólo una parte de la agenda.

Nueva alternativa

Y en más del tema médico, el laboratorio M8 Pharmaceuticals que en México encabeza Antonio Sánchez Baca, lanzó un spray nasal de venta libre para la prevención de infecciones respiratorias virales que proporciona una continua humectación de la mucosa nasal, el cual ya está disponible en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Con más de 130 millones de habitantes, México es el segundo mercado más grande de medicamentos de venta libre y de receta en América Latina, y se espera que el mercado de atención médica en México crezca a una tasa anual de 8 a 10%, alcanzando 5 mil millones de dólares para 2035. Con una participación de 32%, el segmento de tos, resfriado y alergias lidera el mercado de venta libre en el país.

Retos de la IA

Si bien las expectativas sobre la adopción de la Inteligencia Artificial Generativa, capaz de generar texto, imágenes u otros medios en respuesta a comandos, son muy alentadores en términos del impacto económico para todo el ecosistema, no todos los empresarios están totalmente convencidos de las ventajas a pesar de que integrar esta tecnología en automatizar tareas complejas y repetitivas que requieren recursos significativos, pueden mejor su productividad. Y recientemente Need Educación, en alianza con KIO, EY y la American Chamber of Commerce, presentaron la edición 2024 del Informe de Madurez Digital de México. Dicho estudio revela que 87% de los ejecutivos considera necesaria una estrategia de IA y más del 80% piensa que la IA afectará la experiencia del empleado de manera positiva. Sin embargo, la mayoría de estos líderes mexicanos no proyecta invertir en IA generativa en 2024.

