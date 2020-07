Momento Corporativo | KIA Motors México, y lo que falta

La automotriz coreana que en México dirige Horacio Chávez cumplió sus primeros cinco años de operación y superó con creces todas las metas establecidas, y en especial su participación de mercado que se convirtió en todo un hito. En 2015 KIA Motors México apenas capturó 0.8% del mercado nacional automotriz, ya para 2017 superó su propio objetivo con 5.7% de las ventas totales y este año, pese al complejo escenario, cerraría con 8% para consolidarse en el Top 5. Además su planta de Pesquería en Nuevo León produjo más de un millón de unidades, la primera armadora en lograr tal volumen con cuatro años de operación. La automotriz inició con el pie de derecho con una propuesta de valor diferente y a la que sigue sumando más elementos y al mismo tiempo lució su capacidad de adaptación a la contingencia sanitaria con el desarrollo de canales alternos, teléfono, sitio de internet y redes sociales, para seguir comercializando, con éxito, sus modelos





Reacción positiva





Grupo Televisa que preside Emilio Azcárraga Jean no estuvo ajeno a la complicada coyuntura de salud y económica sobretodo durante el segundo trimestre, sin embargo en su reporte financiero hubo varios puntos sobresalientes: su división de televisión de paga reportó un sólido crecimiento; ahorros y menores costos y gastos; mayores ganancias cambiarias; y una alta liquidez superior a 45 mil millones de pesos para solventar cualquier necesidad de corto plazo. De hecho después de divulgar sus números las acciones que cotizan en la BMV de José Oriol Bosch llegaron a ganar más de 9%, ya que varias corredurías reiteraron sus recomendaciones sobre los títulos y actualizaron su precio objetivo. ITAU BBA fijó un precio de 32.50 pesos con una recomendación de Outperform; Banorte destacó una atractiva valuación por lo que sugirió la Compra con un precio objetivo de 30 pesos; Bank of America con un precio similar mantuvo su recomendación de Neutral; y por su parte Goldman Sachs calculó un precio objetivo de 27 pesos. Bank of America destacó además que la división de cable, apoyado por un aumento de las necesidades de conectividad y la mayor demanda de entretenimiento en el hogar, debería compensar parcialmente el mayor dinamismo de otras divisiones de negocios.





Poder minero





Mañana se conmemora en México el Día del Minero, un justo reconocimiento a los más de 2.5 millones de hombres y mujeres que participan que realizan de maner profesional y responsable la extracción de minerales, un insumo vital para todas las industrias y la economía en su conjunto que se prepara para su reactivación y crecimiento. La fecha se celebra desde 1934 y es una oportunidad de valorar su aportación y tal como recientemente lo destacó en presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Estados Unidos: “No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas”.









