Momento Corporativo / Santander, preocupaciones bursátiles de México

El equipo de análisis de Santander visitó a un grupo de clientes de la Costa Oeste de Estados Unidos y la mayoría de las conversaciones se centraron en el resultado del reciente proceso electoral y la depreciación de tipo de cambio, y destacó que, aunque para la mayoría de los inversionistas no fue una sorpresa, pero el hecho de que Morena obtuviera la mayoría calificada no era lo esperado y por consiguiente generó una considerable incertidumbre dentro y fuera de México. “La mayoría de los inversionistas con los que nos reunimos creen que, como Sheinbaum no asumirá el cargo hasta octubre, y como la administración actual tendrá la mayoría en septiembre (cuando se establezca el nuevo Congreso), la visibilidad de las nuevas políticas es limitada”, resumió Santander que dijo coincidir con esa misma visión. Y luego de estos encuentros, Santander también percibió una mayor preocupación por los activos regulados, especialmente aeropuertos y carreteras. Para el caso de las terminales aéreas, consideró que, pese a los cambios regulatorios del año pasado, algunos inversionistas esperan que el sector continúe bajo el escrutinio del gobierno. Sin embargo, el lado positivo es que algunos inversionistas creen que, como ya dieron cambios en las regulaciones, es probable que los ajustes adicionales sean limitados. Por último, si bien el panorama a corto plazo parece complicado, los inversionistas consultados coinciden en que la ubicación geográfica de México sigue siendo una ventaja y que la narrativa del nearshoring se mantiene sin cambios. Y bajo este contexto las mejores opciones de Santander son Alpek, Asur, OMA y Vesta.

Fuerza femenina

Konfio, la Fintech que preside David Arana y que está en proceso para obtener una licencia bancaria, fue uno de los patrocinadores de la tercera edición del Premio a la Equidad de Género 2024 que organiza el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y la asociación Mujeres en Finanzas, y que busca reconocer empresas nacionales e internacionales con presencia en México que mediante prácticas innovadoras promueven la equidad, disminuyen las brechas y establecen nuevos estándares para el sector corporativo. Santander, American Express, PWC y S&P Global fueron las empresas ganadoras de esta edición, y la participación de Konfio está en línea con su política de impulso a las pymes encabezadas por mujeres, y de hecho una cuarta parte de sus clientes de tarjeta empresarial son mujeres, y 27% de los créditos aprobados han sido para una empresaria.

Creciente atractivo

Hoy la correduría internacional JP Morgan realiza su conferencia anual bajo el título Capitalizing Unique Opportunities, donde la gran ausente será la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y este encuentro contará con una serie de encuentros con algunas de las fintechs más destacadas en México, además de representantes de los reguladores, particularmente de la CNBV para discutir sobre la competencia, las oportunidades de penetración de servicios, estrategias de posicionamiento. En dichas actividades participarán Pierpaolo Barbieri, presidente de Ualá; René Saul, fundador y presidente de Kapital; y Stefan Moller de Klar.

¿Limitar las vacaciones?

Está por arrancar el periodo vacacional de verano con 74% de los hoteles ya reabiertos, es decir cerca de 9 mil habitaciones disponibles para los turistas. Sin embargo, más allá del Huracán Otis, las afectaciones en materia de conectividad se mantienen vigentes afectando el ingreso de turistas al puerto por la vía terrestre, nos referimos al Viaducto La Venta – Punta Diamante, que conecta a los viajeros que llegan desde el centro del país con la zona Diamante. En este sentido que más de un año después del “rescate” que llevaron a cabo las autoridades estatales, el camino no presenta avance en su mantenimiento, tampoco en la atención a los daños por Otis. Ante esta situación, Fibra Orión, empresa que mantuvo la concesión de este tramo hasta antes de su toma ilegal por parte del gobierno estatal en abril de 2023, y le retiró al gobierno la disponibilidad de 500 millones de pesos y su apoyo logístico para precisamente mejorar el estado del Viaducto. Lo anterior, a cambio de una extensión de la concesión de dicha vía. Y este tema resulta preocupante cuando las condiciones del tramo pueden ser un gran desincentivo para miles de turistas que buscarían aprovechar las próximas vacaciones de verano.

