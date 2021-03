Relevante la recomendación que compartió la OCDE que encabeza José Ángel Gurría, de evitar que el aumento de impuestos sea la vía para que las naciones financien los gastos extraordinarios provocados por la pandemia, y no necesariamente los programas de choque, sino la implementación sanitaria, compra de insumos y de la vacuna, que se tradujeron en mayores déficits públicos. La sugerencia respondió al anuncio de mayores impuestos corporativos que aplicará Gran Bretaña, y el organismo internacional más bien recomendó que el pago de la deuda debe ser mediante el fomento del crecimiento económico y la inversión y no con la receta impositiva. En México aunque las autoridades financieras, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometieron a no subir los impuestos y más bien aplicar el principio de “no cobrar más sino mejor”, aunque la duda que persiste es si este camino sería suficiente para enfrentar la situación de las arcas del gobierno en los siguientes años.

La oferta de valor de Nakasawa Technologies es ampliar el ciclo de vida de los yacimientos de petróleo, mejorar su rentabilidad y disminuir el impacto ambiental, una ecuación muy compleja que logró resolver la compañía estadounidense que oficialmente arribó a México. Así la empresa que dirige José Wilfrido Molina se convierte en la opción más viable para Pemex que encabeza Octavio Romero Oropeza, ya que con la tecnología de estimulación cíclica de vapor para la extracción del petróleo y gas,

podría incrementar en por lo menos 15% sus niveles actuales de producción, y lograr ahorros en sus costos de operación de 25%. Actualmente Nakasawa opera en Estados Unidos, Canadá y China, donde administra proyectos a gran escala, que incluyen el diseño, conclusión y mantenimiento. Además tiene presencia en diversos países de América Latina, como Venezuela, Colombia y ahora México.

KIA México que dirige Horacio Chávez firmó un acuerdo con la plataforma DiDi para ofrecer un precio preferencial en paquetes de servicios para las unidades KIA Rio y Forte que operen en la plataforma de servicios de transporte privado. La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre e incluye los 94 distribuidores a nivel nacional de la marca automotriz de origen coreano.

Muy oportuna y valiosa la iniciativa que encabeza la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular que preside el Doctor Carlos Arturo Hinojosa Becerril que busca generar mayor conciencia de los padecimientos relacionados con la circulación cuya incidencia se incrementó y que representa un riesgo adicional y mortal para los pacientes Covid que en un estado severo tienen hasta 30% de probabilidades de enfrentar una trombosis. El sitio www.enfermedadesvasculares.com ofrece información de diagnosticos, tratamientos y recomendaciones preventivas para evitar mayores complicaciones de salud.

