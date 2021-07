Normalidad democrática

Cuando Alejandro Moreno y yo decidimos hacer equipo para buscar la dirigencia nacional de nuestro partido, pugnamos para que el proceso fuera democrático y abierto a la militancia. De esta manera, gracias al voto de más de 1 millón, 600 mil personas fuimos electos como Presidente y Secretaria General por cuatro años.

Sabíamos que la tarea no sería fácil, ya que el primer objetivo de todo partido político es conquistar el poder y para lograrlo, se requiere reflexionar para corregir los errores del pasado y fijar rumbo hacia el futuro, en unidad y con estrategias que nos permitan ir avanzando en esta labor.

El Consejo Político Nacional del PRI, hace unos meses decidió convocar a nuestra Asamblea para febrero de 2022, a la que se darán cita miles de priistas para realizar un proceso de reflexión y decidir sobre el futuro ideológico y político del partido.

Por ello, celebro que algunas voces pidan que se realice la Asamblea, sin embargo, ello no basta para “refundar” un partido político, se requiere además de reflexión y autocrítica, de cada militante dispuesto a ir al territorio para recuperar la confianza de la ciudadanía, no se trata de una tarea de unos meses sino de un trabajo permanente y comprometido.

Habría que preguntarle a estas voces qué hicieron por su partido en las pasadas elecciones y más aún, de qué manera se sumaron para ganar su casilla o sección o bien preguntarle a nuestros activistas si los vieron tocando puerta para pedir el voto y sacar adelante al partido que tanto les ha dado.

Bienvenida la reflexión pero no como discurso, sino cómo el reflejo del trabajo diario, lo que nos permitirá responder a varias preguntas: ¿Qué significa refundar al PRI?, ¿Qué tipo de causas vamos a encabezar?, ¿Qué partido somos y qué partido demanda nuestra militancia?, ¿Seremos una oposición que siempre diga no o estamos dispuestos al diálogo en aquello que beneficie a los mexicanos?, ¿Cuál debe ser la nueva revolución que encabecemos?, entre muchas otras preguntas que deben contestarse desde el territorio, no desde los medios de comunicación o a través de la violencia.

En democracia se gana o se pierde y ni los triunfos, ni las derrotas son para siempre, debemos entender que estamos ante una nueva normalidad democrática que demanda de nosotros unidad y sobre todo mucho trabajo de mano de nuestra militancia. Un partido se construye en las colonias, en los barrios, en los ejidos, no a través de ruedas de prensa.

Alma carolina Viggiano Austria

Secretaria general del CEN del PRI





caroviggiano@hotmail.com

twitter @caroviggiano