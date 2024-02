Palabra de Antígona / Machismo irrefrenable en Movimiento Ciudadano

En 8 líneas la senadora Patricia Mercado Castro, anunció que deja la coordinación del programa de gobierno de Movimiento Ciudadano y deja de ser vocera de la campaña. El mar de fondo es un largo litigio al interior de ese partido, sobre la agenda feminista y la posición frente a la paridad y los derechos de la diversidad sexual. Ahí campea el machismo de arriba hacia abajo.

Movimiento Ciudadano se ha negado a integrar a sus documentos básicos su compromiso con la paridad; mantiene como vicepresidente del Senado, a Noé Castañón, agresor y deudor alimentario; y propuso al actor Roberto Palazuelos Badeaux como precandidato al senado; tiene acusaciones de poner obstáculos a las mujeres para registrarse como candidatas.

Estos hechos, y los que no sabemos generó una repulsa, en varias ocasiones, de la senadora Mercado Castro, quien incluso fue señalada como la mejor opción de ese partido político para la candidatura presidencial. Su anuncio ahora, desde mi perspectiva, no es más que un acto de congruencia, y evidencia que el pacto patriarcal en MC, es potente y depende, como en otros lares, de una voluntad personal y autoritaria, donde no importa a quien sume, así sea a un personaje como Castañón o Palazuelos.

La renuncia de Mercado Castro, el alejamiento de otras mujeres pone al descubierto quienes realmente son los emecistas en la dirigencia. La pregunta en el aire es si las mujeres feministas, permanecerán ahí a pesar de todo.

De Palazuelos, Mercado Castro, retando a la dirigencia escribió hace unos días que” Una cosa es que existan diferencias en ideas puntuales al interior de las fuerzas políticas y otra cosa es que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión, que ha amenazado con 'ajuste de cuentas' a una ex trabajadora, que por décadas se ha ufanado de beneficiarse con tráfico de influencias y abusos de poder".





Su anuncio ahora, desde mi perspectiva, no es más que un acto de congruencia, y evidencia que el pacto patriarcal en MC, es potente y depende, como en otros lares, de una voluntad personal y autoritaria

Y seguro pensaba que habría algún freno, tanto que la ex candidata presidencial, apenas el 10 de enero declaró que el candidato a la presidencia de MC era una opción feminista y dijo que las elecciones de este año era un tiempo feminismo. Lo dijo en medio de varias denuncias de sus compañeras de partido quienes se quejaron de la mala selección de candidaturas, donde las mujeres enfrentaban obstáculos machistas.

Llegó a señalar que el hecho de que una mujer llegue a la presidencia no necesariamente garantiza una mirada feminista, aludiendo a un viejo adagio de las feministas italianas que un cuerpo de mujer no garantiza esa mirada.

Apenas esta mañana, luego de que el candidato emecista, Jorge Álvarez Máynez recibió de fuerza feminista Todas México la agenda de mujeres para 2024, en la que ella estuvo presente, escribió en sus redes sociales: He concluido mi responsabilidad en la Coordinación del programa de gobierno “Una nueva visión de país” en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. El candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la plataforma electoral y programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años. Es responsabilidad de todas las candidaturas de MC en el país ser congruentes con esos compromisos. A partir de hoy dejo también de ser vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda.

Es evidente que la senadora tomó una decisión congruente. En esa reunión donde las mujeres fueron encabezadas por la abogada, Patricia Olamendi, el emecista se negó a declarar abiertamente que defendería la 3 de 3, contra la violencia y que ningún violentador u omiso del pago de alimentos, puede ser candidato o funcionario público, lo que hizo evidente que en MC, prevalece, por sobre todas las cosas el pacto patriarcal.

MC además se ha negado a cumplir con los lineamientos del INE para adecuar sus documentos básicos a dar garantías a la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gubernaturas para las elecciones. Y vencido el plazo que le dio ese instituto , no lo hizo.

Las mujeres emecistas incluso han acusado a su dirigencia de violentarlas, al negarles algunos candidaturas. Todavía ayer, en esa reunión de las feministas, a la que asistió también la diputada emecista Amalia García, algunas se preguntaban cómo es que se podían admitir esas contradicciones partidarias, y seguir ahí.

La decisión de Mercado Castro, es una reprimenda a la ceguera de la dirigencia, además de que en los últimos días, las asignaciones a las candidaturas no tienen nada que ver con lo que ese partido propone: igualdad

Mercado Castro, como algunas de sus correligionarias, como Martha Tagle, se han distinguido por la defensa de la agenda feminista, son reconocidas militantes del movimiento y se han distinguido por sus iniciativas. Hubo que hacer una solicitada de la sociedad civil para que integren las listas. Por otro lado se sabe que a García Medina la han dejado en un lugar donde no llegará. La cuerda ahora se ha estirado al límite.

Si 2024 es tiempo de feminismo, y Mercado Castro en 2006 fue importante difusora de los derechos de las mujeres, al plantear asuntos de gran controversia como la legalización del aborto, de las drogas y el respeto a la diversidad sexual, no tendría lógica que se mantuviera en una posición que, en la superficie y en el fondo, avalaría la conducta machista y discriminatoria de MC.

MC enfrenta además su omisión de reformar sus estatutos en congruencia con la paridad. Fue MC y Acción Nacional, quienes se opusieron a la paridad en las gubernaturas, en 2021 y hace muy poco se volvieron a oponer. Porqué entonces habría de permanecer ahí.

La reacción de MC a su renuncia pública podría resultar en una separación definitiva. Veremos.

