Católicos, apostólicos, romanos, gansos, conservadores, periodistas, fifís y marxistas guadalupanos: Todos pueden incorporarse al Partido Digital de México. El INE que preside el consejero Lorenzo Córdoba dio luz verde a su incorporación al sistema de partidos. Muchos se preguntan ¿Para qué un partido político más? Sus líderes nos comparten que es una iniciativa ciudadana que parte de la idea de que la política y la participación democráticas son de los pocos aspectos de la vida pública que no están vinculados a las tecnologías de la información, en un momento mediático y político en que está de moda el odio y la discordia. Pero mejor vamos por partes:

Experiencia internacional. Partido de la Red, en Argentina; Digital, en Uruguay, y Partido X, en España son algunos ejemplos de estas instituciones que se incorporaron a los procesos horizontales, abiertos y no personalistas del software libre y de movimientos políticos. ¿Se acuerdan del ambiente de humanidad, y no exagero, después de los temblores del 19 de septiembre en 2017? Se respiraba una paz momentánea y humanitaria, pues justamente ese es el objetivo de estos partidos, pero como una manera de interactuar no solo después de desastres naturales.

¿Quiénes son? El INE entregó la acreditación necesaria para el proceso de constitución del nuevo “proyecto democrático de participación ciudadana mucho más participativa e incluyente”. Un grupo de activistas en medios digitales encabezado por Ricardo Fernández y Amado deberán conseguir 260 mil firmas en 200 asambleas distritales durante un año a partir de que reciban la acreditación del INE ¿Cuál es su agenda? Seguridad pública, derechos humanos y sociales, acceso a la salud, seguridad social, cultura, perspectiva de género, medio ambiente y derechos digitales.

Acceso a Internet. De acuerdo al 14o del Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2018, actualmente hay más de 79.1 millones de usuarios. Dado el crecimiento exponencial del acceso a la red, la nueva agrupación propone una nueva forma de hacer política en medios digitales, desde donde se puede enriquecer el debate público y hacer fluir opiniones ciudadanas en tiempo real.

Con las herramientas de vanguardia en tecnologías de la información, se busca construir una base ciudadana informada, que debata con argumentos y participe activamente en los procesos democráticos de México, directamente y sin comprometer ideología alguna.

Transparencia. Dicen que en los tres órdenes de gobierno lo que impera es la discrecionalidad, la simulación y la ineptitud en la toma de decisiones que afectan a todo el país. El partido pretende ser un espacio ciudadano de participación horizontal que no compromete ideologías. “Queremos que sea un partido que no te manche o te estigmatice como ciudadano, que no te avergüence”.

Hoy los canales de comunicación entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones en la vida pública son cuesta arriba. Las encuestas nos hacen preguntarnos si realmente “los ciudadanos no se sienten representados y en su mayoría ni siquiera conocen a sus legisladores o gobernantes”, ya que ocho de cada 10 mexicanos apoyan al actual presidente de la República AMLO. Pero nos dicen que el Partido Digital sí representará la verdadera democracia, y no esperanza, de México. Ya veremos dijo el ciego.

Académico y comunicólogo político por la FCPyS-UNAM

@gersonmecalco