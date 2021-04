Percepciones

Por una #SociedadHorizontal





Las redes se inciendiaron tras la publicación de un video en el que Felix Salgado Macedonio escaló sus amenazas contra el Instituto Nacional Electoral. En el audio, se muestra la forma en que Salgado agita a sus seguidores, contra el consejero presidente, Lorenzo Córdova: “¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Les gustaría saber cómo es su casita de lámina negra? Cabroncito. No sabe por lo que estamos luchando en Guerrero”. El INE quitó la candidatura a Salgado por no declarar los gastos de precampaña, por lo que el guerrerense ha convocado a desarrollar plantones con la finalidad de presionar al INE a que se la devuelva.





En sus amenazas dijo que si los consejeros del INE no se reivindican, “los van a buscar y los van a hallar”. Ante esta situación, el consejero presidente declaró “que no se van a dejar amedrentar, que el INE ha actuado conforme a sus principios y que a ese juego no le van a entrar”. Fue enfático al contestar: “En el INE, a pesar de las campañas de amedrentamiento, no nos vamos a dejar intimidar, somos un árbitro que tiene una función constitucional y hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios”.

Gran atención ha tenido el retiro de la candidatura, pues el abanderado de Morena ha estado en el ojo del huracán tras la publicación de varias denuncias en su contra por violación. Por esta razón, desde el pasado 8 de marzo, el movimiento feminista ha sido contundente en su crítica contra el guerrerense al enunciar en sendas marchas, “un violador será gobernador”. Pese a esta situación, es indispensable aclarar que la pérdida de la candidatura no está relacionada con esos señalamientos, sino con la falta de presentación del informe de ingresos y gastos durante la precampaña.

Al senador por Guerrero se le imputa no haber declarado el gasto de 19,000 pesos, lo que para algunos implica un exceso en cuanto al castigo aplicado. Por su parte, Macedonio niega haber gastado un peso durante los meses en los que se definió su postulación y justifica que nunca fue precandidato como tal, sino coordinador de la cuarta transformación en su entidad. Cabe señalar que las sanciones no han sido exclusivas para el candidato guerrerense.

La falta de comprobación del monto, origen y destino de los recursos que se gastaron en el periodo de precampañas, derivó en que desde el 25 de marzo, el Consejo General presentó el voto mayoritario de 7 contra 4, la autoridad electoral le quitó el registro a 49 morenistas como candidatos a diversos cargos de elección popular a nivel local y federal -incluído el candidato michoacano a la gobernatura, Raúl Morón- por haber incurrido en las mismas faltas que Salgado.

De los sancionados, el que mas escándalo y atención ha generado ha sido Félix, precisamente porque la crítica social prevaleciente esta basada más en la indignación de las mujeres por las denuncias en materia de agresión sexual, que en el tema de fiscalización electoral. Esta es una muestra clara de que la #SociedadHorizontal rebasa fronteras estatales, visiones sectoriales y coyunturas temporales. Es por ello previsible que la percepción de rechazo a dicha candidatura quede instalado más allá del propio proceso electoral y que prevalezca la controversia en torno a cualquier acto público que realice el hoy senador por Guerrero.