Tech trends / La vida es buena

¿Por qué la vida es buena? Probablemente es una pregunta que tiene diferentes respuestas dependiendo de cómo nos trate la vida. Si pasamos por una buena racha o estamos pasando por un buen momento entonces es buena, pero si nos cayó el “chahuistle” y las cosas no pintan bien entonces no es tan buena. Hacernos esa pregunta no busca tener una respuesta sobre el momento en el que vivimos sino más bien en cómo vemos la vida. Esta afirmación de que la vida es buena o “Life’s Good” ha sido la inspiración para una visión renovada de LG Electronics sobre su marca, su esencia y su meta; contribuir a que la vida sea buena.

No es casualidad que a los que les va mal, siempre les vaya peor y a los que les va bien, pareciera que nunca les va realmente mal, parecen felices. Pero, ¿cómo lograr ser feliz y estar contento a pesar de no pasarla bien? Pues a eso se le llama actitud y es algo de lo más valioso que podemos encontrar.

Todos hemos visto a alguna persona que, por alguna extraña razón, disfruta de un trabajo que nosotros ni en sueños aceptaríamos, pues eso se llama actitud. O alguien que a pesar de ser domingo y estar trabajando sin ver a su familia o sin estar con los amigos, se ve feliz, porque tiene una buena actitud y eso lo es todo en la vida.

Hay relatos, vaya uno a saber si son ciertos o no pero, que suenan convincentes donde una persona con una enfermedad incurable se curó o con un problema imposible de arreglar simplemente se acomodó y, es que la actitud, que es esencialmente la forma de ver y vivir la vida tiene un poder excepcional para hacer que las cosas que quieres que pasen, pasen. Pensar en positivo, ver el lado bueno de las cosas y encontrar oportunidades donde hay problemas es precisamente la diferencia entre una persona que siempre le va mal y una a la que “siempre le va bien”.

La fortuna, buena o mala, se encuentra en la forma de pensar y de vivir las adversidades que la vida nos pone. Si ante un problema pensamos en culpar a otros por lo que sucede y, en consecuencia, buscar cómo vengarnos de ellos, simplemente vamos a hacer más grande el problema. No hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestras consecuencias y encontrar, por ejemplo, en la magia y los “poderes” sobrenaturales una solución, solo van a traer de regreso una pérdida de tiempo, de dinero y, por supuesto, un pésimo “karma”.

Una visión tan amplia como sostener que “La vida es buena” tiene mucha más carga que simplemente un eslogan, es una invitación a vivir la vida, con lo que tenemos, con lo que podemos y tratar de ser optimistas a pesar de las circunstancias. Al final del camino son esas personas las que nos marcan y nos dejan una huella, las positivas, las demás solo son paja.