Así es la extravagante decoración navideña de Kim Kardashian

Kim Kardashian es conocida en el mundo de la farándula no sólo por ser amiga de Paris Hilton o por sus múltiples escándalos, sino también por su extravagante estilo de vida que ventila en su reality show, Keeping Up with the Kardashians y que una vez más, confirmó que para ella no existen los límites.

La empresaria presumió a sus más de 364 millones de seguidores, la impresionante decoración navideña que este año adorna su lujosa mansión en Estados Unidos. Fue a través de sus “historias” de Instagram, que la socialité compartió un recorrido por cada rincón de su residencia que transformó en un verdadero bosque nevado con decenas de pinos por doquier.

Kardashian no escatimó en los detalles y recreó el hogar de Santa Claus, muy a su estilo con los árboles cubiertos con nieve artificial y de diferentes tamaños, y como la ocasión lo amerita, no le bastó con adornar el interior, sino también el exterior, en donde instaló cientos de luces en la fachada y ventanas, así como en los árboles de su inmenso jardín.

Otro de los atractivos de su decoración es un árbol blanco e iluminado que se instaló en la sala junto a dos “renos” de gran tamaño y que combina con la paleta de color beige de las paredes de la casa de Kim.

Asimismo, en la red social TikTok, la famosa de 43 años mostró la decoración de la habitación de sus hijos, en las que igualmente los pinos son los protagonistas. En sus videos muestra alrededor de siete árboles navideños, algunos con el logo de la casa de lujo Chanel, y hasta un árbol rosa.

También se pueden apreciar un trío de botas de Navidad debajo de la pantalla y figuritas y peluches alusivos a la celebración. "Decoración navideña: una de las habitaciones de los niños", escirbió Kardashian en la descripción del video.