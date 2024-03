La combinación perfecta: Salsa y tacos

Qué sería del comensal sin la curiosa pregunta del taquero para servir el manjar mexicano; la respuesta anuncia que el taco está por llegar al plato. No basta con cebolla, cilantro, limón, pepinos o pápalo la salsa es la protagonista de todo taquito en cualquier parte del país. Hay grados de picor y una lista de combinaciones y métodos interminables. Sin ella, no hay taco.





Fernando Dávila de La Flor de Jamaica, un espacio enfocado en chiles secos, contó los orígenes de bañar la comida con este elemento. “Desde nuestros antepasados, siempre ha sido muy importante el añadir picante a la comida. Hay gente que asegura que la forma en la que comemos hoy no existiría si no hubiera sido porque el chile redondeó muy bien la combinación entre el maíz y el frijol. Estaban conscientes de la importancia que tenía la alimentación, no solamente como nutrición o supervivencia, sino por una experiencia de placer”.





Las salsas han existido desde siempre, incluso la palabra molli o también conocido como mole, proviene del vocablo náhuatl que significa “salsa”. Hoy son un símbolo de identidad nacional y si quieres conocer más datos de la gastronomía mexicana como estos, consulta www.aderezo.mx





Compatibilidad

Le preguntamos a Fernando Dávila de La Flor de Jamaica sobre cuál cree que es la salsa perfecta para algunas opciones de tacos

De canasta. Salsa verde de serrano con cilantro y cebolla

Al pastor. Salsa de chipotle

De carnitas. Rajas de chile manzano con cebollita morada encurtida y limón

De barbacoa. Salsa borracha

De suadero. Salsa de tomate

De cochinita pibil. Rajas de cebolla con habanero

De carne asada. Mix de chiles tatemados al carbón (jalapeño, serrano y habanero; con cebolla, tomate y ajo) y en molcajete

De cecina. Salsa roja de guajillo y puya asados

Dorados. Guacamole con serrano





Salsa Taquera

Ingredientes:

10 chiles cascabel

1/2 kg tomate verde

1/4 cebolla

3/4 taza de agua

2 dientes de ajo

1/2 cda. de sal

Pimienta al gusto

Preparación:

Asar los tomates y cebolla en una sartén Posteriormente asar los chiles Licuar los tomates con los chiles y el resto de los ingredientes Sazonar y servir en un botanero





Acompaña tus taquitos con salsa macha; así se hace y surgió

Numeralia

31 DE MARZO

fecha en la que se celebra el Día del Taco





5 mexicanos

lo consumen al menos una vez a la semana





115,000 taquerías hay total en el país y en CDMX el 94% de la población vive a sólo cinco minutos de una, según el INEGI





