Llega sano a la meta con una buena alimentación

Los desafíos a los que se enfrenta un atleta no sólo están relacionados con la preparación física, existen varios aspectos a tomar en cuenta en los que se involucran también la mente y las emociones para lograr una salud óptima antes o después de una prueba. Daniela Lara, egresada de la carrera de Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana (UIA), dice que la parte tanto de preparación física, como de alimentación y la de hidratación, son las más importantes.

“La falta de energía puede ocasionar graves problemas físicos que van más allá de la frustración de no llegar a la meta; mientras haces ejercicio, la falta de alimento puede impactar de forma negativa al rendimiento pero sobre todo, a la recuperación después de hacer cualquier ejercicio. Recordemos que nuestros órganos están conectados, desde el corazón hasta el cerebro, por lo que pueden verse gravemente afectados”.

Otro factor de riesgo, es la deshidratación, “el mayor error que cometen los deportistas, es que no saben que el cuerpo a través del sudor, pierde mucha agua de estos; cuando no se hidrata correctamente, puede provocar desbalance de electrolitos y minerales, eso impacta en las funciones de todo el cuerpo”, puntualiza Lara.

A continuación te contamos más sobre los errores frecuentes en la preparación de los atletas y algunas recomendaciones.

¡Cuidado con la dieta!

No tomar en cuenta la supervisión de un experto antes de llevar a cabo un nuevo régimen alimenticio, puede poner “al filo del abismo” a quien lo intente.

Planeación

“Antes de hacer cualquier tipo de dieta necesitamos saber para qué vamos a hacerla, si para mejorar el rendimiento, o si te estás preparando para un maratón, hay que saber cuál es el objetivo”.

A hidratarse

“La hidratación empieza desde antes, durante y después de hacer ejercicio, si es inadecuada puede ponerte en peligro”.

Sobrehidratación

“Tomar demasiados líquidos puede ocasionar calambres, niveles bajos de sodio en la sangre, problemas cardiacos y cerebrales. Lo óptimo es beber vasos de agua antes de ejercitarnos”.

El descanso

“Si duermes bien, tus músculos y el cuerpo se recuperan para el día siguiente, te genera más energía; esto permitirá que sigas con tu entrenamiento, incluso al ritmo que muchos atletas de alto nivel”.

No dejar de alimentarse

“Si como deportista haces mucho ejercicio y no estás nutrido, no comes suficiente o adecuadamente, puedes alterar niveles de energía, estado de ánimo y hasta te predispones a lesiones”

Comer o no comer “chatarra”

“Todo cabe si lo sabes acomodar. Mantener una alimentación que incluya buena calidad nutrimental, densos en nutrientes con todos los grupos de proteínas y minerales, es decir, macros y micronutrientes”.

Antes de cambiar

Hay tres elementos importantes previo a un ajuste en tu alimentación

Microbiota intestinal. Una flora intestinal equilibrada puede mejorar la digestión y la absorción de nutrientes, así como la función inmunológica.

Historial genético. Algunos pueden tener predisposiciones que afectan la forma en que el cuerpo procesa ciertos nutrientes y requerimientos.

Respuestas Glucémicas. Hay quienes tienden a generarlas más en ciertos alimentos que en otros, esto puede afectar la energía y a la recuperación del ejercicio.

Tips para entrenarte

Sin excesos. El ejercicio se puede hacer a cualquier edad, pero lo único que podría ser perjudicial es el exceso de entrenamiento porque ocasiona que la recuperación sea más lenta.

Suero ideal. Elabora en casa una bebida que hidrate. Solo necesitas mezclar con agua, jugo de limón, una pizca de bicarbonato o sal y miel.

Pionero. El origen de los maratones se remonta a la antigua Grecia.

A detalle

Macronutrientes. Aportan la energía que necesita el organismo; se encuentran en proteínas, grasas e hidratos de carbono.

Micronutrientes. Ayudan en la regeneración de tejidos y formulación de glóbulos rojos.