María Teresa Ealy Díaz busca combatir la violencia de género

A raíz de su experiencia personal y del hecho que en nuestro país existe una cifra alarmante de violencia de género, María Teresa Ealy Díaz, decidió crear una fundación que será una red de apoyo y de empoderamiento para las mujeres que han sido o están siendo víctimas de algún tipo de violencia.

La hija del empresario Juan Francisco Ealy Ortiz y Perla Díaz de Ealy, llevó a cabo la inauguración de este proyecto, el cual lleva su nombre, y se dedicará a brindar asesoramiento legal y apoyo psicológico, así como un entorno seguro donde las víctimas puedan compartir sus experiencias, y obtener respaldo emocional, con el fin de ayudar a sanar y recuperar el control sobre sus vidas.

“Hoy, una pesadilla se convierte en un sueño, contar mi historia ayuda a que otras mujeres no ignoren lo que yo permití que me pasara”, compartió conmovida, durante la presentación.

“Hace tiempo mi vida se cruzó con una experiencia que me sacudió por completo, pero que en medio de la oscuridad y el dolor encontré la valentía y determinación para luchar contra esta gran problemática”, añadió.

La también abogada y penalista, describió este proyecto que construyó desde cero, ante la presencia de sus padres y hermanos Gabriel Alatriste y Juan Luis Ealy Díaz, así como de amigos cercanos e invitados especiales entre los que destacaron Miguel Ángel Mancera, Luz Elena González, Salvador Cienfuegos, Daniela Batres, Carla Estrada, entre otros.

“Gracias a mi familia y a todos los presentes por confiar y creer en mi proyecto que busca erradicar la violencia de género, proporcionando un entorno de apoyo integral que fomente la sanación, la autonomía y el empoderamiento de las mujeres”, dijo.

Además, busca crear conciencia en la sociedad y abogar por cambios significativos en las políticas y actitudes que promuevan la igualdad y seguridad de las mujeres, a través de la educación, acción colectiva y brindando las herramientas necesarias para construir un futuro sin miedo, “estamos decididas a crear un cambio significativo en nuestro país, creemos que alzar la voz es sinónimo de cambio y transformación, de ahí nace el lema de la fundación, ‘nunca subestimes el poder de una voz”, explicó.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), María Teresa recordó que vivió momentos de angustia, depresión e incertidumbre, que hoy son su máxima lección de vida. “Denuncié, alcé la voz, y hoy todo eso lo tomo como una bendición y enseñanza que me hizo más fuerte; aprendí, descubrí mi misión y pasión en la vida”.

A lo largo del camino se encontró con personas que le recordaron su valor como mujer, “me cobijaron, apoyaron y me dieron un motivo para seguir viviendo, me convertí en una mujer que ya no tiene miedo y que exigirá justicia”.

Para María Teresa, las mujeres han sido parte de la historia del país y lo han transformado, “me impacta la lucha que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo, este año cumplimos 70 años de poder acceder a un derecho del que estábamos limitadas, el derecho al voto; todo ha cambiado, hoy las mujeres pueden salir a trabajar, ser empresarias, doctoras, cuando antes sólo se dedicaban al hogar; hemos avanzado mucho pero todavía nos faltan grandes cambios y por eso estamos aquí”, finalizó.