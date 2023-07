Bolsos y prendas con nombre propio

Varios iconos de la moda y el entretenimiento han dado nombre propio a complementos y prendas que han seducido a varias generaciones y que hasta el día de hoy siguen siendo sinónimo de buen gusto y elegancia.

La actriz y cantante británica Jane Birkin, quien falleció el domingo pasado en la ciudad de París, dio nombre al bolso más codiciado del mundo: el "Birkin" de Hermès, un modelo que se puede adquirir a partir de unos 20 mil euros.

Una historia que se remonta a 1981, cuando la cantante viajaba de la capital francesa a Londres y a su lado se sentó el director ejecutivo de Hermès, Jean-Louis Dumas.

"Estaba en un avión cuando se rompió una bolsa de plástico que contenía todas mis cosas y todo se cayó: mi agenda, papeles, todo", contaba la cantante en 2010 a The New York Times Style Magazine.

Jane Birkin expresó en voz alta su deseo de tener un bolso en el que le cupiesen todas sus cosas y el directivo de Hermès sólo tomó nota.

Pero antes de que el diseño de "Birkin" (1984), Hermés creó el "Sac à dépêches", que Robert Dumas sacó a la venta en los años 30.

Sin embargo, el éxito del "Sac" no llegó hasta dos décadas después, cuando Grace Kelly, la estrella de Hollywood y princesa de Mónaco, fue fotografiada con ese bolso, que dado su buen tamaño, utilizó para ocultar los primeros indicios de su embarazo. Tras esa aparición, se le bautizó como Kelly.

El bolso de Jackie y el escote Bardot

La marca Gucci lanzó en 1961 un bolso con forma de media luna que bautizó con el nombre G1244, un diseño al que se aficionó Jackie Kennedy, quién solía lucirlo con sus famosas gafas negras, de tal manera que se convirtió en sinónimo de elegancia. Y la marca italiana, en su honor, lo rebautizó con el nombre de "Jackie".

Pero si hay un nombre que marcó tendencia en muchos ámbitos fue el de la actriz y símbolo sexual Brigitte Bardot, quien creó un estilo propio desde que lució un escote que dejaba al descubierto sus hombros y que, dado su éxito, ha pasado a la historia también con su nombre.

Además puso de moda los cuadros vichy cuando contrajo matrimonio con Jacques Charrier en 1959, un día especial para el que eligió un vestido de corte bucólico con cuadros rosas y blancos.

La naturalidad de la Bardot revolucionó las décadas de los años 50, 60 y 70 y sus peinados, al estilo B.B, han pasado a la historia: Melena rubia cardada con flequillo abierto.

La Rebeca y el cuello Perkins

La chaqueta que llevaba siempre sobre los hombros la actriz Joan Fontaine en la película Rebeca, de 1940 y dirigida por Alfred Hitchcock, dio nombre a la chaquetita de punto de entretiempo: la rebeca.

Otro diseño, también de origen cinematográfico, es el cuello "Perkins", un modelo que, sin llegar a contar con un cuello cisne, se alarga hasta tapar la garganta.

Este tipo de cuello se conoce con ese nombre desde la década de los sesenta, cuando el actor Anthony Perkins, lo exhibió en la película Psicosis (1960), también dirigida por Hitchcock.

El famoso estampado de cuadros llamados príncipe de gales debe su nombre a Eduardo VIII, duque de Windsor y Príncipe de Gales, monarca que lo puso de moda y que hoy sigue siendo tendencia, como se ve en las pasarelas más prestigiosas del mundo.

Y también hay nombres salidos de las tablas de un escenario. La zarzuela "Katiuska", que se estrenó en Barcelona en 1931, puso de moda el calzado de su protagonista, las “katiuskas”, unas botas de agua que en 2005 resurgieron gracias a la modelo Kate Moss que apareció con un diseño de la firma Hunter en el festival de Glastonbury.

Pero no es el único calzado con nombre propio. Los "manolos" deben su nombre a su creador, el zapatero Manolo Blahnik, pero tuvieron un éxito meteórico por obra y gracia de Sarah Jessica Parker, cuando su personaje Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City acuñó la famosa frase cuando intentaban robarla en Manhattan: "Llévate mi bolso, mi anillo y mi reloj, pero por favor no te lleves mis Manolo Blahnik".