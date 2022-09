Florence Pugh el nuevo ícono de la moda: los increíbles looks que la actriz ha portado

La producción de Don't Worry Darling ha estado llena de polémicas por algunas diferencias que han tenido los integrantes del elenco, como lo fue la ausencia de Florence Pugh en la conferencia de prensa durante el Festival de Cine de Venecia.

La actriz se encontraba en Budapest grabando la segunda parte de la cinta Dune, pero cuando Olivia Wilde estaba excusando la ausencia de su compañera, Pugh arribó a Venecia.

La protagonista de Midsommar en esta ocasión fue el centro de atención por los posibles desencuentros que tiene con sus colegas, pero también se ha mostrado con increíbles atuendos que llaman la atención del público.

El pasado julio, durante el desfile de Alta Costura de Valentino, las miradas y críticas se concentraron en Pugh, pues llegó portando un vestido color rosa con transparencia en el pecho, sin embargo la actriz se defendió: “maduren. Respeten a la gente”, declaró.

Para su llegada al Festival de Cine de Venecia los reflectores de nueva cuenta miraron hacia ella, ya que llegó con un conjunto de top, pantalones cortos y camisa en color violeta igualmente de la colección 2023 de Valentino.

Durante la alfombra roja, Florence Pugh llegó para cautivar y dejar un mensaje importante con un vestido negro transparente y aplicaciones de lentejuelas firmado por el director cretivo de Valentino, Pierpaolo Piccioli.

En entrevista con la Revista Vogue, Piccioli explicó el significado que tiene su colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2022 llamada The Beginning (El Comienzo).

Florence Pugh en Festival de Cine de Venecia. Foto: AFP

En sus palabras, la Alta Costura es un comienzo continuo porque siempre hay que empezar de nuevo, por esta razón el diseño puede interpretarse de manera distinta después de seis meses o seis años.

“Lo que marca la diferencia son las personas que lo llevan, el enfoque humano”, explicó para la revista de moda.

Que Pugh haya se haya mostrado poderosa en este atuendo en complicidad con su estilista Rebecca Corbin-Murray demuestra que la intención fue presentarse como una artista fuerte que se preocupa más por su carrera profesional que por las controversias en torno a las producciones.

Florence Pugh constantemente presume sus looks en redes sociales con sofisticadas prendas de diseñador.