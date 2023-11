Jaime Ibiza fusiona arte y moda en piezas para la mujer contemporánea

La moda y el arte para el diseñador de marroquinería Jaime Ibiza, son disciplinas que se complementan entre si, cuyo resultado son piezas admiradas y atesoradas, por lo que su nueva colección se inspira en ambas, para proponer una serie de bolsos que además de complementar el look, enaltecen al arte mexicano.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Moda Ángel Grave pide consumir moda nacional sin importar su costo

El afamado creativo nacido en Guadalajara, se ha dedicado a crear piezas pensadas para todas las mujeres contemporáneas que transmiten su pasión por la moda y el gusto por el buen vestir, por lo que esta línea no es la excepción.

"La moda y el arte tienen elementos en común que si los fusionas puedes hacer grandes cosas; para crear una pieza de este tipo, se requiere de un proceso meticuloso en el que los detalles son los más importantes lo que hace que cada una de ellas sea especial y eso es lo que quiero transmitir en esta colección, para las mujeres una bolsa es muy valiosa, pero si le pones un poco más de arte, se vuelve única", explicó a Círculos.

Elaine Enyalle, Dany Camarena, Raquel Bigorra y Jaime Ibiza. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Se trata de una colección cápsula en colaboración con la artista plástica Daniela Camarena, inspirada en la Ciudad de México y dedicada para todas las mujeres de estilo urbano y sofisticado, "estamos muy emocionados por desarrollar una cápsula en la que está plasmada la arquitectura de la Ciudad de México, estos edificios icónicos que vemos todos los días y no nos detenemos a admirar. El resultado fue una colección muy interesante, divertida y colorida", añadió.

Por su parte, Dany Camarena, como es conocida, nos compartió parte de su proceso creativo, para crear diseños de los bolsos, que van desde sus modelos clásicos como flap, carteras, satchel, backpags, entre otros, que se presentan en una paleta neutra y se complementa con el icónico logo de la firma homónima en colores vibrantes y otros estampados de siluetas femeninas, de los monumentales edificios y frases dedicadas a las mujeres.

Los bolsos van desde sus modelos clásicos como flap, carteras, satchel, backpags. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

"Con esta colaboración tuve la oportunidad de conocer lo que representa la marca y en qué se inspira Jaime Ibiza, que son las mujeres, es por eso que quise hacer énfasis en eso y en lo que representan las mujeres, que son imparables, únicas y son su propia musa".

"Cada diseño es una obra de arte y en especial, a mi, me gusta dejar en mis obras un tipo de boceto, que en este caso es un recordatorio para todas las mujeres de que somos obras que aún no están terminadas, pero están en proceso, lo que significa que aspiran a ser mejores cada día", añadió.

De acuerdo al experto, son atemporales e ideales para usarlas en toda la época del año, "la idea principal es que disfruten tener una bolsa que les sea funcional, pues la mujer urbana tiene un estilo de vida activo, en el que necesita piezas que les sean útiles pero que no les haga perder su estilo".

Moda ¿La moda unisex se puede vincular con la igualdad de género?

La colección se presentó en un coctel, al que asistieron invitados especiales como Raquel Bigorra, Esmeralda Ugalde, Zaira Marino, Jannette Klein, e influencers, quienes lucieron looks que se complementaron con bolsos de la marca.

El afamado diseñador es la tercera generación que se dedica al negocio familiar que iniciaron su abuelo y su padre, y ahora que lleva la batuta, se ha dedicado a preservar ese legado, pero renovarlo y adaptarlo a la actualidad, "Hemos tenido unos giros muy drásticos en el tema de moda, sobretodo en bolsos, yo recuerdo que antes eran muy básicos, café, negro y marino y no se buscaba que combinaran con el outfit, ahora es al revés, es 100 por ciento más de moda y creo que nosotros hemos fusionado estos dos temas, lo que hace una gran fortaleza para la marca.

Piezas inspiradas en las mujeres contemporáneas. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Recientemente fue reconocido por Fashion Group International of Mexico City como empresa del año, un logro muy importante en su trayectoria, "estamos muy emocionados por este reconocimiento, ha sido un trabajo muy complejo y dedicado, es más no puedo llamarlo trabajo porque me encanta, me divierte, es parte de mi vida y el resultado se ve en cada colección o proyecto", finalizó.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music