Koua Studio: acabar con las tendencias en beneficio del medio ambiente

A la par de los creativos que desde años se han unido al movimiento artesanal, también existen nuevos talentos que buscan llevar la esencia de México a todo el mundo. Así lo está haciendo Koua Studio, firma creada por Erika Álvarez, quien busca promover el trabajo textil de los artesanos de diferentes comunidades de nuestro país.

“Durante la pandemia lancé mi marca de textiles hecha por artesanos a través de la cual, busco colaborar con marcas de moda y diseñadores para crear colecciones únicas que puedan contar la historia detrás de los textiles y así promover el comercio justo”, contó Álvarez.

Los artículos son piezas de colección limitada. l Foto: Cortesía

Álvarez, actualmente radica en Londres y creé fielmente en el poder de la colaboración, por lo que ha creado colaboraciones, con distintas marcas como la más reciente con Gent London, dedicada a la personalización de ropa y accesorios en el país europeo. Este proyecto promueve la importancia de la sostenibilidad en el mundo dominado por la dañina "moda rápida".

“Creo en el poder de la colaboración y estoy muy emocionada por mostrarles las piezas de colección limitada. Son piezas que no solo muestran el trabajo de artistas, también exponen la cultura de México mediante nuestros textiles”, comentó.

My clothier, una plataforma que promueve la moda circular por medio de reventa de ropa y accesorios de lujo de segunda mano. l Foto: Cortesía

Sobre el valor que da adquirir una prenda de este tipo, explicó, “al comprar nuestras piezas de edición limitada, como consumidor no solo estas invirtiendo en una pieza de arte si no también ayudando a la lucha contra el cambio climático, dando trabajo a nuestros artesanos mediante comercio justo y promoviendo la riqueza cultural de México”, expresó la creativa.

Esta edición limitada de Koua Studio x Gent London se lanzó el pasado 17 de febrero durante London Fashion Week 2023 en el club de miembros privados Soho House que se transformó en una experiencia verdaderamente inmersiva, borrando las líneas entre la moda y el arte para llevar a los invitados a un viaje para explorar y descubrir el potencial de la moda sostenible y el proceso de los textiles de firma mexicana.

Álvarez busca promover el trabajo textil de los artesanos de diferentes comunidades de nuestro país. l Foto: Cortesía

Sobre el futuro de la moda mexicana, Erika prefirió englobarlo en un tema general, “creo que todo va dirigido al mismo punto, que es la moda circular, es decir, reducir, reutilizar y reciclar, todo esto que estamos viviendo del cambio climático es muy importante como diseñadores y consumidores para crear conciencia y poder reducir la creación de tendencias y el consumo de moda rápida, además de normalizar el reusar prendas y repararlas en vez de desecharlas”, dijo.

Erika Álvarez, actualmente radica en Londres y creé fielmente en el poder de la colaboración. l Foto: Cortesía

Bajo este tema, recientemente en nuestro país, lanzó My clothier, una plataforma que promueve la moda circular por medio de reventa de ropa y accesorios de lujo de segunda mano, en excelente condiciones. Como parte de esta de moda circular, también está revendiendo piezas de su armario.

Actualmente, la diseñadora se encuentra por concluir el curso de "Mujeres liderando el cambio" en el Instituto para el Liderazgo en Sostenibilidad de la Universidad de Cambridge, “esto me ha ayudado a profundizar mi conocimiento sobre los desafíos sistemáticos que enfrentan las mujeres en todo el mundo y está enfocado a desarrollar un plan de acción para combatir la inequidad de género en las comunidades indígenas con las que trabajo en Koua”, explicó.