Aldo Rendón invita a alargar la vida de nuestras prendas

La industria de la moda es una de las contaminantes, sin embrago, desde hace varios años, algunas marcas se han unido para luchar contra esta causa y crear prendas sustentables y atemporales, asimismo existen plataformas que promueven el mensaje de dar larga vida a las piezas que tenemos en nuestro armario.

Es por eso, que Shopsell, empresa mexicana especializada en el consumo second hand de lujo, y que se sustenta por la filosofía de moda pre-loved, llevó a cabo la masterclass Detox de Clóset, impartida por Aldo Rendón, fashion stylist con más de 25 años de experiencia dentro de la industria de la moda.

Esta charla que tuvo lugar en Brocante Terraza, pero fue transmitida de manera simultánea en la cuenta de Instagram de @shopsellmx, con lo que se logró amplificar el mensaje principal de esta plática, el cual es parte del ADN de la plataforma y es que es que a la ropa y accesorios de lujo hay que darles una larga vida, darles una segunda oportunidad, que no siempre lo nuevo es moda y que el estilo lo construye una misma.

El fashion stylist impartió una masterclass en la que destacó la importancia de conocer nuestras necesidades a la hora de vestir y no compararnos con la modelo de revista. Foto: Cortesía Shopsell

En su participación, Aldo resaltó la importancia de un consumo responsable, ya que en ocasiones se llegan a tener artículos de lujo que sólo se usan una sola vez o incluso algunos que nunca han visto la luz del día, de ahí la relevancia de realizar una depuración en el armario de manera recurrente.

Para realizar una depuración honesta y funcional, el fashion stylist resaltó que hay que prestar atención a las necesidades propias y no voltear a ver lo que otras llevan puesto, ser fiel a lo que uno es y evitar caer en tendencias efímeras para propiciar un consumo más responsable.

“No te compares, en cuanto a cuerpo y presupuesto. No necesitas ser igual que otras, comienza a ver las cosas buenas que tienes tú y no las que no tienes. Nadie es igual a otra persona”, comentó Aldo Rendón.

El consumo second hand de lujo es una forma de abonar a una industria altamente contaminante. Foto: Cortesía Shopsell

En este evento, las asistentes pudieron conocer a detalle cómo es el proceso para poder vender en Shopsell, así como la posibilidad de comprar bolsas y artículos de marcas como: Chanel, Christian Dior, Valentino, Prada, Gucci, Saint Laurent y Louis Vuitton, entre otras.

Shopsell es una marca con más de tres años de trayectoria, todos sus artículos y piezas pasan por un selecto proceso de autentificación, para después asignar un precio justo y así contar con altos estándares de calidad y el que apueste por el consumo second hand de lujo es una forma de abonar a una industria que cada vez más requiere de procesos y esquemas sustentables, que sean amigables con el medio ambiente y la economía circular.