SOY | Diseñadores celebran un siglo de Disney

En los años ochenta del siglo pasado, el diseñador mexicano Benito Santos descubrió las primeras historias que Walt Disney creó para hacer reír, divertir y hasta llorar al público, que por generaciones y hasta nuestros días, continúa admirando la obra del genio de la animación.

“Me tocó crecer en un pueblo y en aquella época no había la tecnología que existe ahora, en aquel tiempo yo tenía un amigo que conseguía videocasetes y nos poníamos a ver Bambi, Blanca Nieves y otras películas que disfrutaba mucho.

El mundo de Disney nos ha tocado a todos de alguna u otra forma, y ahora me di cuenta cómo la gente vibraba de diferente manera, porque creo que Disney ha permeado en nuestra cultura de una forma global y es maravilloso que una marca te invite a hacer una colaboración y que los diseñadores mexicanos podamos tener esa empatía para trabajar juntos”, dijo Santos en entrevista durante la gala mencionada.





El evento se realizó en el marco de las celebraciones por los 100 años de The Walt Disney Company, y fue así como Disney y Mercedes-Benz Fashion Week México (MBFWMx) se unieron para homenajear a la animación a través de colecciones cápsula de 11 diseñadores mexicanos que se inspiraron en historias icónicas de los estudios cinematográficos de Disney, combinando el mundo de la moda con el de la animación.

Benito Santos tuvo la oportunidad de interpretar la esencia de Frozen:

“Me identifiqué mucho con esta película porque soy un hombre muy protagonista, hago siluetas para mujeres únicas en bodas, alfombras rojas; diseño para una mujer que descubre su poder y en este caso la protagonista de Frozen, descubrió ese poder con el que se dio cuenta que era una reina”.

De esta forma el tapatío dio forma a vestidos de telas vaporosas en tonos azules, en los que resaltaban aplicaciones de cristales y pedrería que remitían a la atmósfera gélida del filme.

Rodeados de arte y ante la mirada inerte de la réplica de El David de Miguel Ángel en los espacios del Museo Soumaya, los diseñadores Adriana Macías, Alexia Ulibarri, Anuar Layon, Armando Takeda, Benito Santos, Daniel Herranz, Diego Zúñiga, Macario Jiménez, Pink Magnolia, Vero Solís y Vero Diaz presentaron sus colecciones inéditas inspiradas en películas representativas del mundo de Disney.

“Blanca Nieves fue el primer largometraje de Walt Disney animado y a color en la historia de Disney, a través de una investigación supimos que Walt empleó una cámara nueva, muy moderna de aquella época para hacer tomas desde diferentes distancias y lo hacía de arriba abajo; creaba imágenes con mucha profundidad, además empleaba capas y capas de diferentes telas para lograr cada imagen, por eso nuestra colección se basa en capas y capas de telas, para mostrar la misma profundidad que usó Walt en el filme” dijo en entrevista Armando Takeda.

El creativo mexicano confiesa que aunque su afición por Disney no fue tan marcada en su niñez, su esposa Yuhi Hase, de origen japonés, fue quien lo orientó en el tema.

“Ella me involucró por completo con Disney, yo no era tan fan, pero ella me empapó en el tema, pero aun siendo adulto, las creaciones de Disney siempre han estado presentes y eso me ayudó mucho. Lo que más me gusta de Disney es que siempre resaltó mucho los detalles y nuestra colección toma en cuenta mucho ese aspecto”.

Takeda confeccionó vestidos largos de grandes volúmenes, algunos en negro, con estampados de una manzana mordida, en los que resaltaban los tules, y gasas que también daban forma a la parte superior de una capa como la que portaba la reina y villana de la película Blanca Nieves.

En la línea sobresale un vestido cuyo ruedo emulaba a una gran manzana roja, el cual hacía juego con una blusa en satén con hombros descubiertos. También sobresalieron vestidos de tonos claros, como el amarillo y el azul, con estampados de castillos al frente, con grandes caudas y sombreros maximalistas en forma de moño.

Alexia Ulibarri interpretó bajo su estilo la vestimenta de El Sombrerero, y otros protagonistas de Alicia en el país de las maravillas, a partir del uso de telas satinadas y drapeadas con transparencias y estampados florales.

Tocó el turno a Macario Jiménez recreando la magia de El rey león, a partir de vestidos de gala en satén, con drapeados que daban forma a moños sobre hombros descubiertos.

La firma Pink Magnolia a través de su directora creativa Paola Wong, mostró diseños inspirados en Wish en los que aparecían capas, tops, brillos y otros detalles que remitían a la trama de brujas buenas y villanas.

La experiencia incluyó un recorrido por la exposición de vestidos inspirados en las películas de

Blanca Nieves y los siete enanos, Pinocho, Fantasía, La cenicienta, Alicia en el país de las maravillas, La bella durmiente, La sirenita, El rey león, Hércules, Frozen: Una aventura congelada y Wish: El Poder de los Deseos.

A partir del 19 de octubre, las piezas de moda que formaron parte del evento, serán exhibidas en el Museo Soumaya durante un mes.

La exhibición estará abierta al público sin costo de entrada. Adicionalmente, se lanzará una colección edición limitada que el público podrá adquirir en una conocida tienda departamental, inspirada en estas 11 películas icónicas y creada por los diseñadores participantes de Celebrating Animation in Style.