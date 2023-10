SOY | Rocca Luis cuenta historias con muebles y objetos en esta exposición

Si alguna vez nos topamos con alguno de los retratos del artista Rocca Luis César, es posible que lo que veamos en esa pintura, sea nuestro rostro. Esas obras son parte de lo que define la obra de este joven artista. “Siempre estoy contando o guardando pequeñas historias que se cruzan en mi camino, así hago retratos de personas de manera abstracta con ciertos toques del cubismo, basándome en las creaciones de los representantes de esa época y los acompaño con abstracciones muy orgánicas, es como crear una gráfica pop mexicana”, afirma.

El ilustrador mexicano logra definir su concepto creativo dentro del género pop, en el que descubre su pasión por romper las reglas, tendencia, dice, disfruta al máximo dentro de la nueva ola del arte mexicano.

“Me gusta que la tendencia del diseño y el arte actual sea no seguir las reglas, crear desde muy adentro, desde el contexto de lo que has vivido, desde lo genuino… Me gusta que actualmente, no tiene que haber combinaciones perfectas; que puedas explorar diferentes caminos, y se nota cuando una expresión es auténtica. Para mí esto significa encontrar la belleza dentro del caos”.

Es así como ha logrado desarrollarse e integrarse a la nueva generación de creativos, exhibiendo su obra tanto en México como el extranjero y realizando colaboraciones especiales dentro de diferentes géneros como la música, donde destaca la edición artística de la cantante Natalia Lafourcade.

“Mi obra es muy pop, me gusta sacar dentro de la inspiración elementos populares de la historia del arte, la pintura y el diseño. Esto es parte de una evolución personal”.

Para él el color es parte fundamental de su obra y de su vida porque, “son emociones, es como una herramienta para explorar emociones y sentimientos, simplemente me encanta. El uso del color dentro de mis procesos creativos es lo que más disfruto, sobre todo seleccionar la paleta de colores; con el color expreso lo que quiero contar en esa pieza, en ese proyecto”.

Recientemente, llevó a cabo una colaboración especial para la firma de mobiliario GAIA de la mano de Comex dentro del proyecto Urban Collection: un espacio para la creatividad, el cual tiene como propósito impulsar alianzas con marcas, trabajar con artistas y diseñadores para plasmar sus ideas y propuestas creativas. Una de las premisas de esta iniciativa es pensar en lo que representa la casa.

“En esta colaboración se juntan las disciplinas con las que más disfruto trabajar: la ilustración, dirección de arte y la dirección creativa. Hace 15 años estudié diseño gráfico y traigo toda esa escuela la cual disfruto mucho crear un concepto, materializarlo y hacer uso del color mediante una paleta especial. Entonces se combina mi imaginario y varios caminos con mi arte”, dice el creativo.

La colección se compone de tres cojines y una instalación intervine con cinco muebles.

En un sentido lúdico que se puede percibir en cada uno de los detalles de esta nueva línea, Rocca expresa su afición al dibujo, la geometría y la alegría que necesita tener un espacio para poder crear su obra.

“Mi historia se basa en que siempre he disfrutado dibujar, crear maquetas y usar mis manos, así lo puedo contar desde que era niño. Estudié diseño gráfico y de hobbie siempre hacía mis piezas de collage e ilustración manual con acrílico. Poco a poco fui mandando mi trabajo a diferentes colecciones colectivas, se fue haciendo una bola de nieve y llevo siete años viviendo de mi arte exponiendo en algunas galerías y museos dentro y fuera del país”.

Para el diseñador, el espacio perfecto no se puede describir en un solo contexto, “porque dependiendo de lo que esté transitando emocionalmente, necesitaría un espacio en especial. Pero si me pides describirlo te diría que tendría que ver con la naturaleza, sería un lugar tranquilo, con sonidos de algunas aves, además del sonido del viento; un lugar que transmita paz, con un clima agradable… ese sería el espacio perfecto y muy bello para mí”.

Dice que la conexión entre la ilustración y el interiorismo ya la había descubierto antes. “En lo personal me gusta mucho todo lo que se crea en el interiorismo, siempre me ha gustado crear mi propia escenografía con mis combinaciones, materiales y colores. Pienso que los muebles y las demás piezas que existen en algún sitio, deben contar una historia.

“Además, es muy importante integrar el arte en los espacios, éste siempre brinda su propio discurso y su propio mensaje, el arte y el interiorismo han estado acompañados desde el principio de la historia”.

Confiesa su admiración hacia muchos artistas y diseñadores que lo han inspirado sobre todo, por el uso del color que emplean. “En México quien trabaja el uso del color de manera espectacular y me ha inspirado mucho es Andrés Gutiérrez, quien hace interiorismo y ha marcado una pauta en el uso del color en México; además de pintores contemporáneos como Carlos Mérida, toda su carrera… trabajó con diferentes disciplinas y estéticas, se involucró en la arquitectura haciendo intervenciones en murales”.

Sobre la pintura de Hilda Palafox, dice, “conecto mucho con ella y me ha inspirado demasiado porque empezó en el diseño gráfico y actualmente explota el uso del óleo en sus piezas con las que ha llegado alrededor del mundo.

“También aprecio mucho el trabajo de Natalia Lafourcade en la parte de la música, porque se ha conectado con sus raíces veracruzanas y explorado hasta ahora, diferentes instrumentos. Considero que todo el tiempo estoy cambiando, me aburro muy fácil, no me gusta quedarme con un cierto trazo o en cierta técnica, y me gusta cuando los artistas están innovando dentro de su propia área”.

Sobre el nuevo arte mexicano opina que hoy en día existe mucho talento que logra, a partir de su ingenio, explorar las riquezas de nuestro país.

“M gusta mucho lo que está pasando con el arte en México. Cada vez se explora más la riqueza de nuestra cultura; podemos trabajar con nuestra historia con los diferentes materiales y con todo lo que nos brinda México. Y a partir de ahí se logran interacciones muy interesantes en la música, pintura, en las artes escénicas, etcétera. México vive un momento esplendoroso y floreciente en las áreas creativas. Por parte del Gobierno no hay apoyos hacia los nuevos talentos, porque han quitado muchos recursos, pero entre nuestra comunidad y colegas, y a través de las colaboraciones y las herramientas del internet, hemos salido adelante”.

Sobre el legado que dejará a las nuevas generaciones dice, “en mi contexto, en mi gente cercana, en mi barrio, mi familia y mis amigos, les dejaría las herramientas y la inspiración del goce de la vida, lo cotidiano del disfrute, es lo que puedo inspirar a los demás en lo que hago como artista y diseñador como en la vida diaria”.

Entre sus próximos proyectos está otra colaboración con una marca de tapetes y otra con la firma de diseño Originario, una exhibición en Monterrey y una exhibición en la Semana del Arte en Ciudad de México.