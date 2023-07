Viktor&Rolf celebran 30 años de desafiar la moda con diseños surrealistas

El pasado mes de enero, la dupla de diseñadores holandeses Viktor Horsting y Rolf Snoeren sorprendieron a todos con su propuesta surrealista en la Semana de Alta Costura de París, con vestidos de gran tamaño, flotantes y volteados de cabeza, desafiando los límites de la creatividad. Y ahora, para la edición otoño-invierno 2023 que se celebró del 3 al 6 de julio, volvieron a ofrecer un show único y original.

La firma de lujo homónima, celebró su 30 aniversario con una colección con “glamour conceptual, belleza espectacular y couture provocativo de manera inesperada”, explicaron los diseñadores en su página oficial.

Trajes de esmoquin femeninos, moños maxi, y palabras en 3D que sobresalen del cuerpo, faldas holgadas de tela muselina o capas de seda, entre otros, son los elementos que destacan y se convierten en los códigos distintivos de la maison.

Con siluetas exageradas, capas y detalles surrealistas bajo una paleta de color pastel desde el rosa, menta, morado hasta pasar por el beige y negro presentaron todo un concepto alternativo.

Algunos de los diseños estrella de esta colección fue un bodie de manga larga en color amarillo con la frase “I wish you well” (te deseo lo mejor), un bodie rosa pastel sin manga que tiene un esmoquin colgando de frente o de la espalda y que a simple vista parece que la modelo tiene cargando sobre sus hombros a una persona; bodies negros, bordados con lentejuelas y una capa color azul oscuro que cubre todo el cuerpo,

“Las interjecciones surrealistas de los esmoquin femeninos son la encarnación de lo conceptual y la esencia de nosotros mismos”, añadieron.

Los hermanos, aprovecharon para rendir homenaje a la alta costura con prendas clásicas y diminutas como bikinis y trajes de baño que se incluyen además de

“I wish you well”, mensajes como “No”, y “Dream On”, y otros incluyeron un velo vaporoso que cubre la cabeza.

Viktor&Rolf es una casa de moda de lujo de vanguardia holandesa fundada en 1993 con la filosofía de desafiar las ideas preconcebidas sobre la moda y cerrar la brecha entre la moda y el arte.

En la actualidad la dupla de diseñadores busca consolidar el pret-a-porter entre las mujeres amantes de la moda con elementos de alta costura y piezas que ellos mismos describen como “piezas únicas”. También ofrecen ropa masculina.