Rafael Nadal apoya a niñas y adolescentes en situación de calle

Previo al partido de tenis que se disputará el día mañana en la Monumental Plaza de Toros México entre Rafael Nadal vs Casper Ruud, se realizó una cena a beneficio de la fundación Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, IAP, en un famoso hotel de Paseo de la Reforma.

La fundación que desde hace 29 años ha proporcionado atención integral multidisciplinaria para formar a mujeres autosuficientes, esta noche recibirá el total de lo recaudado para continuar con sus programas de atención, salud y formación académica para más de 80 niñas que se encuentran en situación vulnerable, con un rango de edad de a partir de los dos hasta los 22 años.

Ante esto, el tenista español dijo sentirse muy emocionado, pues más allá del deporte blanco, también es un apasionado a las causas benéficas, “me siento muy feliz, al final yo ya lo hago en mi país, con la fundación Rafa Nadal, en la que apoyamos a través de la educación y el deporte y darles la oportunidad de vislumbrar un futuro más positivo”, dijo a El Sol de México.

Añadió que “siempre estaré feliz de apoyar a estas causas y ayudar a toda la gente que lo necesita”.

También compartió su emoción por que jugará por primera vez en la Ciudad de México “ al final he disfrutado mucho México, tanto como jugador como turista y me siento con mucha emoción poder jugar frente a la afición mexicana que sé que me sigue desde hace tiempo y tienen gran expectativa de este partido”.

Nadal fue el último que arribó al evento. Para la ocasión vistió un traje azul marino combinado con una camisa sin corbata en azul cielo. A su llegada intercambió algunas palabras con algunas de las niñas de la fundación y hasta autógrafos repartió.

Finalmente no dudó en hacer mención de que está orgulloso de la selección española por el gran papel que está haciendo en el Mundial de Qatar 2022, “esperamos a mañana para ver qué pasa”.

Por su parte, su contrincante, el noruego Casper Ruud de 23 años fue el primero en llegar e igualmente intercambió palabras con las niñas y directivos de la fundación.

Previo a la cena, los invitados desfilaron por una alfombra roja, en la que destacaron personalidades de la sociedad mexicana, empresarios y tenistas como la familia Cosío, Ignacio y Erna Gil, Javier Sordo Madaleno, Maite y José Martínez Vértiz, así como Renata Zarazúa, y Santiago González, por mencionar algunos.

Más detalles sobre el Tennis Fest

Por primera vez en México, se celebra el TennisFest GNP, un evento sin precedentes que reunirá a los mejores jugadores del deporte blanco.





La cancha recibirá a Santiago González y Renata Zarazua vs. Jack Sock y Leylah Fernandez, con un partido de dobles mixtos. Posteriormente Rafael Nadal y Casper Ruud se enfrentarán en un reñido duelo.

La noche culminará con una presentación musical de Mau & Ricky.