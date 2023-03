Diagnostican al príncipe Harry con cuatro enfermedades mentales tras una entrevista

El príncipe Harry reveló el sábado pasado en una entrevista virtual con el Dr. Gabor Mate, una serie de acontecimientos sobre su vida y algunos temas de salud mental como parte de la promoción de su reciente libro "Spare".

Durante la conversación, el duque de Sussex habló sobre su experiencia con las drogas, su infancia, el racismo y su relación con Meghan Markle.

Harry confesó que la marihuana le ayudó a tratar con los traumas y a sentirse más relajado, al grado de ayudarle a superar situaciones dolorosas del pasado.

"La marihuana es diferente, esa realmente me ayudó mucho. Me dio una sensación de relajación, liberación, comodidad, una ligereza que logré mantener durante un período. Comencé a hacerlo de manera recreativa y luego comencé a darme cuenta de lo bueno que era para mí. Diría que es una de las partes fundamentales de mi vida, que me cambió y me ayudó a lidiar con los traumas y los dolores del pasado", expresó durante la conversación.

En la entrevista, se trataron temas como el estrés y la depresión por los que Harry atravesó a lo largo de su vida.

Al termino del encuentro, el Dr. Gabor compartió con Harry que le había diagnosticado cuatro enfermedades mentales, éstas fueron: estrés postraumático, depresión, ansiedad y deficit de atención e hiperactividad.

El dignóstico de Gabor Mate fue confirmado por el mismo príncipe Harry, ya que sostuvo que su terapeuta ya había identificado estrés postraumático en él.

Según la revista People, el doctor indicó que los trastornos que padece Harry vienen de una infancia dura tras la muerte de su madre, la princesa Diana, que dejó secuelas.

Además, el príncipe ha sufrido episodios de estrés y tristeza por los cuestionamientos que se han dado sobre su vida tras hacer pública parte de su historia familiar.

