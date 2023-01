Príncipe Harry: confesiones en su biografía que sacudieron a la Corona británica

El príncipe Harry continúa con los ojos del mundo sobre él, pues las confesiones que ha hecho para contar parte de su vida y su experiencia como un elemento primordial de la realeza, han incomodado a más de uno en la Corona británica.

Su reciente biografía publicada por Penguin Random House, titulada Spare (Repuesto), saca a la luz una de las percepciones más fuertes sobre sí mismo, ser desechable, tan solo un repuesto.

Te recomendamos: Príncipe Harry: dónde puedo comprar en México el libro sobre su vida, Spare

Una de las revelaciones más interesantes del libro es que Harry dice haber sido siempre la opción B para su familia.

“Yo era la sombra, el apoyo, el plan B. Me trajeron al mundo por si le pasaba algo a 'Willy'", escribió Harry.

En las líneas cuenta que él fue concebido para distraer y divertir a su hermano mayor, y en algún caso necesario, ser un donante para William, el segundo heredero al trono.

Realeza Biografía del príncipe Harry: tuitero cuenta con memes la crónica de un nene consentido

“Capaz de proporcionar, en caso de ser necesario, una pieza de repuesto para él, tal vez un riñón, una transfusión de sangre o una pizca de médula ósea", confesó.

En sus memorias, también deja ver cómo se sentía hecho a un lado por su familia, pues su seguridad no era importante. Recuerda que a la hora de viajar y tomar un vuelo, la preocupación giraba en que William y el Rey Carlos lll no podían estar en el mismo avión, por lo que implicaba que ambos estuvieran expuestos a un ataque o un accidente.

"(...) No debe haber ninguna posibilidad de que el primero y el segundo en la línea de sucesión al trono sean aniquilados", explicó Harry. “A nadie le importaba con quién viajaba yo”, añadió.

Lady Di y la relación sentimental con su instructor de equitación

El duque de Sussex también tocó el rumor de su supuesto parentesco con James Hewitt, el instructor de equitación de Lady Di, pues los medios británicos señalaron que Hewitt había sido amante de su madre y él, había sido fruto de esa relación.

Harry recordó que su padre, Carlos lll, se burlaba de aquella teoría.

Puedes leer: El príncipe Harry reveló que mató a 25 talibanes durante su servicio militar en Afganistán

"¿Quién sabe si realmente soy el Príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre? ¡Tal vez tu verdadero padre esté en Broadmoor, querido muchacho! “, narró el duque.

"No importa que mi madre no conoció al mayor Hewitt hasta mucho después de que yo naciera, la historia era simplemente demasiado buena para dejarla", agregó.

Lady Di y James Hewitt sí tuvieron una relación sentimental, sin embargo, sucedió cuando Harry tenía dos años.

William atacó a Harry en Kensington Palace

Otra polémica confesión, es el ataque que sufrió de parte de William en Kensington Palace, donde Harry vivía con Megan Markle.

William llamó a Meghan grosera y desagradable, lo cual desató una discusión entre los príncipes y todo terminó con Harry sometido en el piso de su cocina por su hermano.

Realeza Acusan a Harry y Meghan de manipular imágenes de su propio documental

"Todo pasó muy rápido. Muy rápido. Me tomó del cuello, rompiéndome el collar, y me tiró al suelo. Caí sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda mientras algunos de sus fragmentos se me clavaban. Me quedé tumbado un momento, aturdido, y entonces me levanté y le dije que se fuera”, cuenta Harry.

El cuarteto que nunca fue

En Spare también se relata la mala relación entre Kate Middleton y Meghan Markle, la estadounidense nunca fue bien vista por la familia real y algunos capítulos de la biografía lo constatan.

La princesa de Gales hizo para un momento de estrés a Markle, días antes de su boda con el príncipe Harry, pues al encontrar que su hija Charlotte, quien sería dama de honor de Meghan, tenía un problema con su vestido, pidió que el de todas las demás damitas también fueran cambiados, lo que para Meghan fue un sinsentido.

Otro sueño que no se hizo realidad respecto a la cercanía familiar que Harry añoraba, era que su hermano y las esposas de cada uno formaran un equipo cercano y fuerte, pero Kate y William nunca estuvieron convencidos de Meghan.

“Les dije que no veía la hora de que la conociera, que realmente deseaba que los cuatro pasarán mucho tiempo juntos”, escribió. Su “sueño” —calificó— era unirse a su hermano y su cuñada con una “pareja en pie de igualdad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meghan Markle official🔹 (@meghan.markle.official)

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Después de presentarles a quien sería su futura esposa, los príncipes de Gales no pensaron que la relación sería significativa, pues al ser espectadores de Suits, serie en donde Markle era protagonista, no creían que una actriz formaría parte de sus vidas por mucho tiempo.

Cuando Harry le contó a su hermano mayor sus expectativas sobre “formar un cuarteto”, él le respondió, “Cálmate un poco. Es una actriz estadounidense, Harold. Puede pasar cualquier cosa”.