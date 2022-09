Sonreímos porque tú y el abuelo ya están juntos: la despedida del príncipe Harry a la reina Isabel II

Han pasado cuatro días desde que la reina Isabel II falleció, y mientras el mundo ve a la distancia la despedida de una monarca, el príncipe Harry despidió este lunes a su abuela a través de un mensaje en el que festejó su relación con ella.

"Celebrando la vida de mi abuela, su Majestad la Reina –y de luto por su partida– recordamos la guía que fue para tantas personas y su compromiso con el servicio y el deber", inicia el texto.

El menor de los hijos de Diana de Gales y el ahora rey Carlos III recordó que la Reina fue admirada y respetada alrededor del mundo, y señaló que así como su gracia y dignidad perduraron a lo largo de su vida, lo hará su legado.

Pero lo más emotivo del comunicado a través del cual Harry despidió a su abuela comienza al recordar las palabras con las que la monarca despidió a su esposo, el príncipe Felipe, apenas el año pasado.

La vida, por su puesto, consiste tanto en últimas despedidas como en primeros encuentrosReina Isabel II

"Estoy eternamente agradecido por nuestros primeros encuentros –celebró Harry–, desde los primeros recuerdos de mi infancia, pasando por conocerte como mi comandante en jefe, hasta que conociste a mi amada esposa y abrazaste a tu querido bisnieto".

Igualmente, el príncipe recordó que así como este es un momento de tristeza por la partida de la Reina, también es un nuevo comienzo con el ascenso de Carlos III –su padre– como nuevo monarca del Reino Unido.

Todos sonreímos al saber que tú y el abuelo ahora están juntos y en pazPríncipe Harry

Cabe recordar que durante los últimos años la relación entre Harry y la familia real, encabezada por su abuela, atravesó –y lo sigue haciendo– por momentos de tensión, luego de que los duques de Sussex, el príncipe y Meghan Markle, decidieran dejar sus títulos para separarse de la Corona.

Además las acusaciones por parte de Markle por racismo hacia ella de parte de la familia real generaron desencuentros también entre Harry y su hermano, William, proclamado tras al muerte de su abuela como el príncipe de Gales.