Príncipe Harry y Meghan Markle cierran mal el año debido a su fundación: ¿qué pasó con "Archewell"?

Parece que el príncipe Harry y Meghan Markle cerrarán un poco mal el 2023 no sólo por la pérdida de popularidad que han tenido desde hace ya algún tiempo sino también por algo en relación a su fundación.

Este año la pareja se ha visto envuelta en la polémica por la publicación del libro de Harry "Spare", donde el príncipe vuelve a sacudir a la corona británica con sus revelaciones y donde incluso asegura que él llegó a este mundo para ser solo "un repuesto" por si su hermano fallecía.

Desde que se separaron de la familia real y con la llegada de nuevos escándalos como los de la biografía del hijo menor de Lady Di, la pareja ha perdido popularidad hasta el punto de afectar la Fundación Archewell.

¿Qué pasó con la Fundación Archewell?

La Fundación Archewell del príncipe Harry y Meghan Markle, sufrió una caída de más de 10 millones de dólares en donaciones respecto al año anterior, tal y como recogen las declaraciones de impuestos y el informe anual de la organización.

En 2022, la sociedad sin ánimo de lucro recibió donativos con un valor total de 12.9 millones de dólares, sustentados en la generosa donación que un anónimo hizo de 10 millones.

Sin embargo, este año la fundación no ha contado con el mismo arranque de altruismo y tan solo ha contabilizado 2 millones de dólares en donaciones, una reducción considerable que ha llevado a la ONG a entrar en pérdidas que superan los 670 mil dólares.

Además, ha surgido otra polémica pues mientras "Archwell" pierde donativos, James Holt, el director ejecutivo al que muchos consideran la mano derecha de los duques de Sussex, ha incrementado su sueldo en un 280 %, pero hasta el momento ni el príncipe ni su esposa se han pronunciado al respecto.

Cabe recordar que dicha fundación nació poco después de llamado "Megxit", término para referirse a la retirada del duque y la duquesa de Sussex de sus deberes reales, anunciada el 8 de enero de 2020, para vivir en Estados Unidos y ser independientes financieramente.

El término generó tal impacto en su momento que terminó siendo en una de las palabras de dicho año.

Príncipe Harry pierde demanda

Por otro lado, el príncipe Harry fue condenado el lunes por un juez británico a pagar 60 mil 780 dólares a la editorial del diario Mail on Sunday tras perder uno de los casos en un proceso por difamación contra el tabloide.

Entre las numerosas demandas presentadas por el hijo menor del rey Carlos III contra periódicos británicos, una de ellas se refería a un artículo relativo a su protección policial cuando se encuentre en Reino Unido.

El artículo, publicado en febrero de 2022, acusaba, erróneamente según su defensa, a Enrique de haber "mentido" y de haber "tratado de mantener en secreto" su recurso contra el gobierno para intentar obtener protección policial en el país.

Después de que el viernes se rechazara la demanda del duque de Sussex contra el Mail on Sunday, la justicia británica le ordenó el lunes pagar los 60 mil antes del 29 de diciembre.

Con información de AFP