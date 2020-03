Roberto Verino dedica a México sus trazos

Hace cuatro décadas, la industria de la moda introdujo una nueva propuesta que llevaba una importante filosofía detrás: “Hacer felices a las personas”. Con este lema, el diseñador gallego Roberto Verino, se convirtió en una referencia de la alta costura al crear su primera colección en 1982 bajo su homónimo y en 1984 logró debutar en la Pasarela Cibeles de la Semana de la Moda de Madrid.

Desde entonces, se ha dedicado a innovar y dar un giro a los paradigmas de las tendencias de moda y confeccionar prendas prácticas, realistas, y atemporales que reflejan la personalidad de quien las usa.

“Intento ayudar a las personas a que sean felices con lo que visten y que lo hagan de una manera en que sean ellos mismos, aceptándose, valorándose, cuidándose y lo más importante, queriéndose y que sepan cuál es nuestro papel en el mundo, aceptando realidades y no buscando ser lo que no somos”, compartió el diseñador a El Sol de México, durante su visita a la ciudad con motivo de la presentación de su nueva colección primavera-verano.

Conforme ha ido pasando el tiempo, la firma ha ido creciendo y no sólo diseña para mujeres, también lo hace para los hombres, crea zapatos, bolsos y hasta perfumes, “ha sido una maravillosa travesía, donde seguramente hay cosas buenas y de las malas hay que aprender, yo quiero seguir disfrutando de este maravillosos oficio que me hace sentir afortunado y que me permite hacer felices a las personas, siéndolo yo también”.

Por eso, en esta colección que lleva por nombre Legado recupera sus clásicos como los blazers, vestidos, camiseros, trenchs y trajes, que fueron la novedad entre 1975 y 1980 –época que marca los inicios de la firma-, para aterrizarlos en la actualidad a partir de la combinación de prendas como el denim, pantalones tobilleros anchos y las blusas lady-like. “Son piezas que me interesa que sigan teniendo un valor icónico, trascendente y emocional, porque una pieza mía no es sólo para que la use una persona, sino que la pueden llegar a usar sus descendientes”.

Con un coctel privado en la residencia del embajador de España en México, Juan López-Dóriga y ante invitados especiales se exhibieron piezas de la colección que como parte del equinoccio de primavera, Verino quiso rendir homenaje a nuestra cultura y descenso del Kukulkán, por eso, los maniquíes estuvieron cubiertos con unas máscaras florales.

Nuestro país se encuentra en la mira del diseñador ya que tiene planes de convertirlo en su segundo mercado. “Estamos teniendo una respuesta fantástica con expectativas de convertir a México en nuestro segundo mejor mercado. Estamos muy contentos de haber puesto nuestros ojos en este maravilloso país”.

Tonos vivos y estampados de cuadros son parte de la propuesta / Federico Xolocotzi | El Sol de México

Sobre el plus que da el vestir de diseñador, opinó: “Tiene muchas ventajas, le sacas mayor rendimiento al cabo de un tiempo, no estás vestido igual que todo el mundo, forma parte de tu vida y se gana un lugar especial en el armario porque tal vez con esa prenda viviste una experiencia inolvidable”.

Añadió, “comprar Roberto Verino es una inversión y no un gasto, porque además de las veces que uno se lo puede llegar a poner, también el grado de exclusividad es enorme comparado con el de las grandes cadenas".

Es tanta su fama que celebridades y hasta la realeza han portado sus diseños, como Rania de Jordania y la reina Letizia de España –que es su cliente frecuente y ambas portaron la misma prenda del diseñador la semana pasada en sus respectivos eventos oficiales-, “tengo la fortuna de haber vestido a muchas personas, que a lo mejor no tienen la relevancia de los reyes, pero que para mí son igual de importantes. Yo creo que el valor de las personas no se mide por lo que son, sino por cómo se esfuerzan en conseguir lo que desean y que te demuestran que su esfuerzo está dando resultados”.

Comentó que su mejor musa fue su abuela materna, “vivió 98 años llena de salud y siempre plena de la cabeza y con mucha juventud. Ella me enseñó que la juventud no es tener menos años sino pensar en proyectos a futuro capaces de sobrepasar lo que llevas de vida”.

El diseñador define a la mujer Roberto Verino como inteligente: “Es una persona que sabe muy bien lo que necesita, lo que le conviene y que nunca debería dejarse llevar por la tiranía de la moda, libre y versátil”. En cambio los hombres, dijo que no son tan exigentes, “pero nos damos cuenta que también tenemos que corresponderles en ese aspecto a las mujeres, buscando las condiciones de cómo cuidarnos y cómo les vamos a gustar”.

Su inspiración para crear nace de escuchar a sus consumidores y de cada vez hacer mejor su trabajo. “La excelencia sólo se busca, pero jamás se logra, cuando crees que algo está bien, siempre hay algo más allá que puede mejorar”.

El próximo 3 de mayo, Roberto Mariño Fernández –su nombre real-, cumplirá 75 años y nos confesó que eso no es impedimento para continuar 20 años más dentro de la industria.

“no pienso en el retiro, porque pienso seguir trabajando hasta los 98 años y después me tomaré un año sabático para saber qué es lo que voy a hacer cuando me retire”, concluyó.