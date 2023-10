Desafían reto deportivo en Las Olimpiadas de la Universidad Anáhuac

Además del plan educativo, la Universidad Anáhuac cuenta con programas de liderazgo que como su nombre lo indica, tienen el propósito de formar a líderes de acción positiva a través del desarrollo integral.

Como parte de esta iniciativa, se realizaron las Olimpiadas Leader Xtreme en el campus Norte de la universidad, en las que participaron alrededor de 300 alumnos que integran las diferentes áreas del programa, entre las que destacan, Fesal, Adefa, Asua y Rema.

Equipo Genera / Fotos: Aracely Martínez / El Sol de México

En la zona de canchas de la institución educativa, se realizaron las competencias de futbol, voleibol y basquetbol, y cada una tuvo a sus equipos favoritos que fueron apoyados con porras, gritos y aplausos desde las gradas.

“Estas actividades nos hacen sentir parte de algo, porque además de venir a estudiar, la universidad de preocupa por ofrecernos un bienestar y convivencia sana, y eso es bastante bueno porque nos forja como personas y hace que tengamos un desarrollo sano”, compartió Cesia Pechc estudiante de comunicación.

Toshiba Matsubara, Danna Jiménez, Almudena Ocañas y Pamela Chichitz y Carla Trejo / Fotos: Aracely Martínez / El Sol de México

La joven quien formó parte del equipo de Sinergia del Programa de Liderazgo en Administración Pública, se enfrentó a un partido de baloncesto, deporte que para ella es muy divertido, “el basquet me gusta, me hace liberar estrés y lo más importante es que es muy divertido, y creo que esa es la finalidad de estas olimpiadas, no necesariamente hay que ganar, sino divertirnos y convivir, al final del día seguimos siendo compañeros y amigos”, dijo.

Una de las competencias más reñidas que se tuvo durante la jornada fue la de voleibol, en la que se enfrentaron los equipos Fesal y Vértice, y que robó la atención de todos los asistentes siendo el ganador Fesal después de cinco sets.

Ximena Guzmán, Camila Villanueva e Isabel Pérez de Lara / Fotos: Aracely Martínez / El Sol de México

“Estuvo muy reñida y divertida también, ver a todos que se emocionaban junto con nosotros no hace sentir bien, todos somos apasionados del deporte y tener este tipo de actividades nos da una apertura dentro de la universidad”, contó la alumna Dana Jiménez.

El Programa de Liderazgo también incluye un abanico de actividades: culturales, acciones de compromiso social, seminarios de integración internacionales, congresos nacionales y talleres

.