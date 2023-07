[Exclusiva] Gloria Guevara: El turismo es el nuevo petróleo

FOTOS: neom.com

Una voz poderosa en la escena turística internacional, Gloria Guevara, exdirectora del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, nos sumerge en un futurista diálogo sobre la transformación sin precedentes que vive Arabia Saudita. Desde la creación de empleos hasta la proyección de una imagen renovada del país, Guevara desvela los proyectos clave que están llevando a cabo y el ambicioso objetivo de convertir a Arabia Saudita en un destino turístico sostenible y abierto a todo el mundo.

“Hasta hace dos años estuve trabajando en Londres en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Estuve cuatro años dirigiendo esa organización, que es la voz del sector privado mundial, que básicamente representa a más de 200 CEO´s y a todo el sector global. Aquí llegué en mayo del 2021. Acabo de cumplir dos años, se me han ido rapidísimo, como en semanas, pero estoy muy contenta de estar viviendo y ser parte de la transición y transformación yo diría que está viviendo este país sin precedentes. Hoy soy asesora senior del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita”, dice vía telefónica la mexicana.

“Mi rol de alguna forma es trabajar con el Ministro de la mano en asesorarlo, ayudarle y compartirle mejores prácticas que aprendí cuando estuve en México y por supuesto en el Consejo. Ayudarle con algunos proyectos importantes y sobre todo en la ejecución de la visión que nosotros llamamos 20-30, que es una visión que definió el príncipe heredero, el Grand Prince (Mohammed bin Salman), que es el camino a seguir que está llevando esta transformación en este país”.

La visión 2030, lo que básicamente hace es no sólo transformar Arabia Saudita, dice, sino diversificar y hacer una sociedad más vibrante, dar oportunidades. “Aquí el 70 por ciento de la población tiene 35 años y menos. De alguna forma es aprovechar los activos que tiene este país para llevarlo al siguiente nivel. A diferencia de otros destinos en los que el petróleo se les estaba terminando, aquí todavía hay petróleo para más de 100 años. Sin embargo, estamos descubriendo lo que le llaman el nuevo petróleo, así le llaman algunos expertos y sauditas, le llaman al turismo el nuevo petróleo”.

Buscan que la contribución directa del turismo sea de un tres al 10 por ciento para el 2030, así calculan se van a generar un millón de empleos. Eso representa también 100 millones de visitantes, locales e internacionales. “Considerando que antes del 2019 este país estaba cerrado y no había turismo, se abrió el 27 de septiembre del 2019, unos días o meses antes de la pandemia, que después se cerró como se cerró el mundo y apenas se retomó a finales del 21 que se volvió a abrir el año pasado. Para darte una idea, el año pasado tuvimos un total de 94 millones de visitantes nacionales e internacionales de los cuales 16.5 fueron internacionales y 77.6, el resto turismo nacional. Eso fue el año pasado, que fue un buen número, ya que si nuestro objetivo eran 100 millones para el 2030, pues ya casi lo logramos el año pasado, la diferencia es que de los 100 millones queremos que sea un 40 más o menos internacional y el año pasado tuvimos 16.5”.

Este año esperan romper un nuevo récord, ya que registraron la visita de siete millones 800 mil turistas internacionales en el primer trimestre del 2023. Tienen también el visitante religioso. Recuerda que ese país es el responsable de los dos lugares más importantes para el mundo islámico: Meca y Medina. “Hay 1.7 millones de musulmanes en el mundo que en algún momento de su vida quieren venir a visitarlos y se abre esa llave ya que les invitamos a que vengan pero también a que se queden más tiempo. Antes venían a Meca y Medina y se regresaban, pero ahora están entre ocho o 10 días para conocer lo demás”.

Luego tienen al viajero de placer, que viajan a destinos milenarios, con sitios arqueológicos y más de 121 tumbas por ejemplo. Tienen la ciudad de Jeddah, una ciudad cultural, un puerto muy relevante, un lugar de comerciantes.

“Tenemos en el norte nieve en donde se está construyendo The Line o La Línea que es un proyecto sin precedentes. Este país está invirtiendo un trillón de dólares, que es casi el PIB de México en infraestructura y proyectos turísticos, la mitad es para Neom que va muy avanzado. Para 2027 por ejemplo, Troyana, que es uno de los tres proyectos de Neom, tiene que estar terminado para los Juegos Olímpicos de Invierno de Asia, de los que vamos a ser sede, pero aparte de La Línea, que es algo fascinante, también tenemos el Oxagon, que es la parte de innovación y de distribución que va a ser muy relevante”. Hay muchos gigaproyectos.

En el Mar Rojo por ejemplo empiezan a abrir hoteles este mes, el primer grupo de hoteles, el mes que entra otro grupo y así de las 90 islas, 21 van a estar abiertas para explorar. “Esta es parte de la visión del Grand Prince que se está ejecutando, el Ministro de Turismo está liderando todos los proyectos y bueno, yo lo estoy apoyando con la ejecución de todo este tipo de proyectos”.

Guevara aprendió muchas cosas en México. “Trabajamos muy de la mano con el sector privado y con diferentes niveles del gobierno y los estados, el Acuerdo Nacional por el turismo, por ejemplo, que se usó después de ejemplo mundial, fue una concertación organizativa sin precedentes. Trabajamos de la mano con el sector privado, los gobernadores, la academia, el Congreso, los sindicatos, absolutamente todos participaron. Aquí en Arabia Saudita estamos siguiendo de la mano, con ese ejemplo (...) Entonces lo que hacemos es por ejemplo, si un empresario mexicano o español o de otro país quiere venir a invertir al país, hay un acompañamiento muy importante, porque involucramos a un empresario local, el empresario extranjero y el fondo también invierte, entonces como decimos todos tenemos skin in the game, es decir: todo mundo colabora, lo hacemos mano a mano para que el proyecto sea exitoso. Eso es algo que me tocó ver de primera mano en México con Fonatur, con cómo trabajamos de la mano con empresarios locales y empresarios extranjeros y de alguna forma avanzamos más rápido y luego en el WTTC también la relevancia de esa comunicación pública privada y aquí lo estamos haciendo de la misma forma”.

Lo otro que también aprendió bien en México es involucrar a la comunidad. “El programa de Pueblos Mágicos es súper exitoso en México porque se empoderó a la comunidad y las poblaciones tienen control de su destino”.

Dice que al final del día, nadie puede hacer solo nada, es nadie puede hacer solo el trabajo, todo se trata de acuerdos y de colaboración.

Gloria Guevara recuerda que le presentó el Centro Global de Turismo Sustentable a Mohammed bin Salman y recibió esa idea de forma impresionante, tanto que la anunció en octubre del 2021. “De lo que se trata es: nuestro sector por años ha tratado de ser parte de la solución y moverse a un ambiente mucho más sustentable, Climate Neutral, y de alguna forma no sólo verse como el sector que solo contamina. Somos aparentemente responsables del ocho por ciento de las emisiones.

Ahora, el desperdicio de comida también contribuye con el ocho por ciento, sin embargo nuestro sector está muy fragmentado. El 80 por ciento son pequeños y medianos empresarios, que si tú le preguntas a un dueño de un restaurante, a una agencia de viajes o de un hotel pequeño, cuál es su huella de carbono, pues no sabe ni siquiera la mayoría ni cómo empezar, mucho menos cómo reducirla o de dónde conseguir los recursos, y esta iniciativa de lo que se trata es una coalición entre países y diferentes participantes en ofrecer un centro global con múltiples idiomas en un portal sofisticado donde tú puedas tener absolutamente todo: entender cómo medir tu huella de carbono, entender las mejores prácticas, obtener la capacitación, saber quiénes son los proveedores que te van a ayudar a reducir tu consumo de energías, si pones paneles para reducir energía renovable, cómo puedes reducir el desperdicio de alimentos, cómo puedes reducir los plásticos o lo que sea el tema que tengas que trabajar para moverte así a un Climate Neutral, pero no nada más ser más sustentable pero que también te ayude a reducir tus costos, porque muchos de estos en pequeños empresarios todavía están en un modo de supervivencia después del Covid, entonces tenemos que decirles cómo conseguir el dinero, si son subsidios, en donde consiguen ese dinero y cómo migran a ser más sustentables, y cuando logran esa sustentabilidad, cómo le compartimos a los viajeros, al consumidor, esa sustentabilidad y que de alguna forma los premie también, y sean reconocidos”.

Básicamente, traduce, es la receta completa del pastel. “Yo te decía antes, tienes que preparar un pastel, tienes que probar un pastel, y yo nada más te decía, estos son algunos de los ingredientes… Qué tal que te diga: estos son los ingredientes estas son las cantidades, este es el video para que veas cómo se hace (...) Si te doy todo el proceso completo hasta terminar, pues es mucho más fácil que tengas éxito en que lo hagas, a que si te doy sólo la receta. Y eso es un poco de que antes exigíamos a los pequeños y medianos empresarios hacerlo, pero no se les llevaba de la mano y hay que llevarlos de la mano. Lo que está haciendo Arabia Saudita es poner el dinero para esta iniciativa que no sólo beneficie a Arabia, sino a todo el mundo, y acelerar esta transición y hacer que el turismo sea parte de la solución en cambio climático”.

Todo empieza como una organización sin fines de lucro internacional basada en Riad, donde va a ser el centro de investigación más grande del mundo de turismo sustentable. “En una segunda etapa va a ser un organismo internacional, este organismo internacional es un organismo independiente que es una coalición; en la coalición invitamos a un grupo de países en una primera etapa y luego viene otro grupo en la segunda etapa y en una tercera etapa entra el resto del mundo. No solamente estamos invitando países como Estados Unidos, Gran Bretaña, por supuesto México está invitado, España, Francia y otros, pero también estamos invitando, estamos trabajando de la mano con organismos internacionales”.

Hablando de México, dice que hay una buena colaboración entre Arabia Saudita y este país. “Te voy a decir, hemos tenido muchas delegaciones de empresarios mexicanos, ahorita uno que se me viene a la mente y que fue muy buena fue cuando vino el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, trajo un grupo de empresario yucatecos que estaban interesados en hacer negocio y vender sus productos en Arabia Saudita y a través de las cámaras de comercio (...) Se coordinó la visita y se les contactó con empresarios locales, esa fue una visita muy fructífera y se habló de muchos ejemplos de cómo México puede exportar conocimiento, pero también hacer negocios con Arabia Saudita”. Existe la intención de que otros gobernadores los visiten.

“También hay empresarios que están explorando colaboración como por ejemplo, el Grupo Palace ha estado aquí varias veces”.

Dice que hay muchas áreas en las que ambas naciones pueden trabajar en equipo. “Hay muchas, México tiene mucha experiencia en turismo y en Arabia Saudita apenas estamos iniciando, hay muchas áreas en las que se puede colaborar, compartir experiencias y beneficiarse. No solamente sauditas visitando México, el saudita gasta mucho dinero en sus viajes y hay varios destinos que les gustan; les gusta mucho Tulum, Mérida, tienen un alto poder adquisitivo. Sino también mexicanos visitando esta parte del mundo, por ejemplo los que vinieron al Mundial y toman varios recorridos. Al mexicano le gustan mucho países como Egipto, Turquía, ya sabes a todos estos destinos culturales, Jordania y demás, y ya están incluyendo a Arabia Saudita también”.

No quiere hacer una crítica a las políticas de turismo de la Cuarta Transformación. “La verdad estoy un poco desconectada sobre lo que está ocurriendo con el turismo en México. Lo poco que me entero es por los empresarios, o por ejemplo lo que te conté del Gobernador de Yucatán, que estuvo aquí. El mundo sigue todavía viendo algunos ejemplos de lo que se ha hecho en México, en Cancún, en Los Cabos, con los Pueblos Mágicos, y todo eso”.